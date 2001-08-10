Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2020
Сегодня 17:05
74,25|89,97|49,30
Юрий Трутнев и Валерий Лимаренко высказались о причислении курильчан к уроженцам Японии
16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Газ придёт в село Троицкое Анивского района

Газ придёт в село Троицкое Анивского района
Газификацию Троицкого продолжают в Анивском районе. Пока местные жители отапливаются индивидуально - углем и дровами, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли.
 
По данным ведомства, воплощать в жизнь проект по газификации села начали еще в 2018 году, тогда специалисты присоединили к системе газопровода улицы Тепличную, Южную и Центральную.
 
В 2021 году планируют ввести в эксплуатацию 31,3 километра газораспределительных сетей. Это позволит подключить к ним почти 600 домовладений и квартир.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?