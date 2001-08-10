Газ придёт в село Троицкое Анивского района

Газификацию Троицкого продолжают в Анивском районе. Пока местные жители отапливаются индивидуально - углем и дровами, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли.

По данным ведомства, воплощать в жизнь проект по газификации села начали еще в 2018 году, тогда специалисты присоединили к системе газопровода улицы Тепличную, Южную и Центральную.

В 2021 году планируют ввести в эксплуатацию 31,3 километра газораспределительных сетей. Это позволит подключить к ним почти 600 домовладений и квартир.