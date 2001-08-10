В Южно-Сахалинске приступают к проектированию дополнительного корпуса школы № 30
Дополнительный корпус, рассчитанный на 550 учеников, разместится на территории с западной стороны существующего здания школы в Луговом.
Заказчиком работ выступает МКУ «Управление капитального строительства» администрации Южно-Сахалинска. По итогам аукциона определен подрядчик - объект возведет ООО СКФ «Сфера». Компания выполнит строительство под ключ: проведет изыскательские работы, спроектирует, построит объект и введет его в эксплуатацию со всем необходимым для образовательного процесса оборудованием.
В здании предусмотрены актовый и два спортивных зала, конференц-зал, пищеблок и столовая, медицинский кабинет, кабинеты для занятий с лаборантскими, кабинеты технологии, мастерские, библиотека, кабинет для виртуального музея и т. д. На прилегающей территории предусмотрено строительство стадиона и других объектов для занятий физкультурой и спортом.
Как рассказала директор школы Елена Манайчева, сейчас в школе, которая рассчитана на 640 детей, в обе смены обучаются более 800, поэтому новый корпус необходим.
- В новое здание мы переведем учеников 5-11 классов, а в существующем оставим начальное звено. Это позволит нам перевести всю школу на обучение в одну смену. Также мы рассчитали, что после ввода в эксплуатацию нового корпуса появится возможность организовать продленку для 1-2 классов, которая будет очень востребована, - рассказала директор школы. - Кроме того, мы получим современные кабинеты, лаборатории, что позволит вывести образовательный процесс на новый уровень.
Проект должен быть разработан до апреля 2021 года. Завершить строительство подрядчику необходимо к июню 2024 года.
Напомним, в 2021 году запланирована разработка документации по обоснованию инвестиций и технологическому аудиту для строительства «под ключ» школы в районе ТРК "Сити Молл", дополнительного корпуса лицея № 1 и нового здания кадетской школы.
Работа ведется в рамках нацпроекта «Образование».
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