Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2020
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Юрий Трутнев и Валерий Лимаренко высказались о причислении курильчан к уроженцам Японии
10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска сегодня после обеда

Воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска сегодня после обеда

В связи с ремонтными работами на сети водопровода декабря с 14.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах: 

  • пр. Мира, 278-288; 278а-290а; 282Б-286Б; 286в.
  • ул. Емельянова, 27-33; 33Б.

Телефоны диспетчерской службы МКП «Городской Водоканал» 72-32-40.

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