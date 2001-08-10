Юрий Трутнев: для достройки нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске необходимо привлечь частного инвестора

В рамках рабочей поездки в Сахалинскую область Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ознакомились с состоянием законсервированного здания нового аэровокзального комплекса в аэропорту «Южно-Сахалинск».

Существующее здание аэровокзала не отвечает требованиям строительных норм и правил по сейсмичности и не подлежит реконструкции. Для этого было принято решение о строительстве нового трехэтажного аэровокзального комплекса общей площадью 39,9 тыс. кв. м и пропускной способностью на внутренних линиях – 550 пассажиров в час и на международных – 250 пассажиров в час с возможностью расширения.

Изначально стоимость проектирования и строительства была определена в размере 6,7 млрд рублей. Финансирование осуществлялось за счет бюджета Сахалинской области. Строительные работы начались в 2017 году. В ходе строительства потребовалась корректировка проектной документации, учитывающая в том числе увеличение металлоемкости конструкции, замену досмотрового оборудования, предусмотренного проектными решениями, расширение площади остекления, уточнение проектов систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, пересмотр мощности силовых линий. В связи с этим для завершения строительства объекта требуются дополнительные денежные средства.

– Стало понятно, что есть недочеты проекта, которые не учитывали весь объем металла, возник вопрос по использованию металла корейского производства, – доложил заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев. Для подтверждения возможности применения корейского металла регионом был заключен договор с НИЦ «Строительство» для проведения обследования технического состояния несущих и ограждающих конструкций с выполнением пространственного расчета здания.

– Подрядчик нарушил условия проекта и вместо того, чтобы приобрести российскую продукцию, закупил металл за рубежом. Это неуважительная причина для увеличения стоимости работ. Стоимость увеличилась практически на 40 %. Изменения требований к силовому электрооборудованию или увеличение площади остекления никак не тянут на увеличение проекта почти в два раза, – заметил Юрий Трутнев.

Как пояснил Валерий Лимаренко, по срокам объект должны были сдать 1 ноября 2020 года, сейчас здание находится в стадии консервации. При определении источников финансирования аэровокзальный комплекс можно достроить за полтора года.

– Мы обсудили с Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, что для достройки необходимо привлекать частного инвестора. Тогда можно надеяться на то, что объект будет достроен, и для этого не нужно больше тратить бюджетные деньги. А что касается невыполнения сроков работ и увеличения стоимости, то этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов, – подчеркнул вице-премьер.

В связи с отсутствием бюджетных средств, достаточных для завершения строительства аэровокзального комплекса, правительством Сахалинской области принято решение о приватизации 100 % акций АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» в целях привлечения средств частного инвестора.