На Сахалине пациенты после коронавирусной инфекции проходят реабилитацию в санатории
С 1 сентября в островном регионе действует специальная медицинская программа для пациентов, которые в тяжёлой форме переболели COVID-19. Оказать им всю необходимую помощь ранее поручил губернатор Валерий Лимаренко. Реабилитация проходит в санатории «Синегорские минеральные воды» и выстраивается с учетом осложнений после инфекции.
Елена Колесникова всю жизнь на передовой: работала фельдшером скорой помощи сначала в Охе, последние годы – в Южно-Сахалинске. Когда началась пандемия, опытный специалист вошла в специализированную «ковидную» бригаду – выезжала к пациентам с симптомами ОРВИ. А в октябре тяжело заболела сама. Чтобы окончательно восстановиться, понадобилось дополнительное лечение.
– Первое время трудно было даже до второго этажа подняться. Испытывала трудности с дыханием. Одышка, конечно, еще сохраняется. Но в целом после процедур стало значительно легче, – поделилась Елена Колесникова.
Реабилитационный курс в санатории «Синегорские минеральные воды» проходит в режиме дневного стационара в течение 12 дней.
– Программа подбирается индивидуально, учитывается анамнез пациента, так как люди по-разному переносят заболевание. Направление на реабилитацию можно получить в поликлинике у лечащего врача. Специалист должен определить показания с учетом текущего состояния пациента, – пояснил генеральный директор санатория Алексей Пешков.
Специалисты отмечают: результаты реабилитации видны уже к концу первой недели. Снижается одышка, проходит усталость, которая мешает при повседневной активности.
– При развитии фиброза легких пациенты получают магнитотерапию, лазеротерапию. Массаж, ингаляции, кислородные коктейли, минеральная вода, соляная комната, бассейн, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба – все это позволяет ускорить процесс реабилитации после болезни и восстановления организма, – рассказала врач-терапевт Вера Тимошенко.
Начиная с сентября, курс в санатории прошли 50 человек, 17 островитян продолжают восстановительное лечение. Общие рекомендации для пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, включают соблюдение режима труда и отдыха, прогулки на свежем воздухе, употребление витаминов.
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