Юрий Трутнев и Валерий Лимаренко высказались о причислении курильчан к уроженцам Японии

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО и губернатор Сахалинской области прокомментировали позицию США по Южным Курилам.

– Это очень новая позиция в международной практике. Мы готовы её творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел Российской Федерации, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской Империи, – рассказал Юрий Трутнев.

– Я думаю, что наша позиция всем известна. Курильчане хотят быть гражданами России. У нас даже был массовый опрос среди жителей островов, во время которого практически 100 процентов людей высказались совершенно определенно. Это российская территория и там живут граждане нашей страны, – отметил Валерий Лимаренко.

Напомним, накануне стало известно о том, что на сайте Госдепа США курильчанам при подаче документов на грин-карту в качестве страны рождения предлагается указывать Японию.