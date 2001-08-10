Юрий Трутнев: люди должны своевременно получать медицинскую помощь

В рамках рабочей поездки в Сахалинскую область Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. В совещании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие федеральные министерства и ведомства.

– Ситуация в Сахалинской области по среднесуточному приросту заболеваемости средняя. Область находится на пятом месте среди регионов ДФО. При этом динамика растущая. Ситуация в регионе могла бы быть лучше, учитывая островное положение области, её высокую бюджетную обеспеченность, наличие достаточного числа автомобилей скорой помощи и медицинского оборудования. По информации, представленной регионом, дополнительной потребности во врачах нет. Своевременно проводятся исследования на томографе. Своевременно выезжают бригады скорой помощи. Неплохие показатели по ПЦР-тестам, хотя в отдельных случаях время ожидания результатов ПЦР превышают нормативные 48 часов. Но есть потребность в формировании резерва лекарственных противовирусных препаратов. Наша общая задача сделать так, чтобы система здравоохранения работала максимально эффективно. Главная задача – сделать всё, чтобы люди получали помощь вовремя, – подчеркнул, открывая совещание, Юрий Трутнев.

По данным министерства здравоохранения Сахалинской области, по состоянию на 7 декабря 2020 года, зарегистрировано 12270 больных коронавирусной инфекцией, выздоровело 8960 человек, умерло 9 человек. Заболеваемость на 100 тыс. населения составляет 2505,9 человек. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции – 0,98. В регионе развернуто 905 коек в стационаре (при расчетном показателе 244 койки). Больными занято 586 коек, свободных – 319 коек. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 3585 человек, на амбулаторном лечении – 2999 человек.

По данным управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, эпидемиологический подъём заболеваемости характеризуется регистрацией случаев среди постоянно проживающего населения области (97,2%) с преобладанием в структуре клинических форм лиц с ОРВИ (86,5%) и пневмониями (до 13%). По степени тяжести наибольшее количество заболеваний приходится на заболевания с легким течением (81%) и средней тяжести (до 11%).

Министр здравоохранения Сахалинской области Кузнецов Владимир доложил о принятых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Так, не менее 30% работников предприятий (при возможности перевода) переведены на дистанционный режим работы. В торговые и торгово-развлекательные центры ограничен допуск несовершеннолетних в возрасте до 18 лет без сопровождения родителей или законных представителей. Для граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, введена обязательная изоляция. Обязательным считается ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах. Вместе с тем отмечается недостаточное соблюдение жителями региона масочного режима.

Лабораторные исследования проводятся на базе трёх лабораторий. Общее количество проведенных тестов составляет 456 797. Всего было протестировано 405 951 человек (82 908,4 на 100 тыс. человек). Показатель тестирования за сутки составляет 456,6 на 100 тыс. населения (при регламентированном 200 на 100 тыс. населения). В аэропорту проходят обследования лиц, прибывших в регион без справки, подтверждающей отсутствие заболевания. Срок получения результатов анализов до 27 ноября составлял 3,5-4 дня, в настоящее время – не более 48 часов.

На Курильских островах в связи с погодными условиями время ожидания результатов теста может удлиняться. Информирование пациентов о результате ПЦР-анализа проводится по телефону в течение 24 часов с момента получения результата (голосовой робот). В ноябре было закуплено 10 тыс. штук экспресс-тестов, с 13 ноября произведено 4520 тестирований. Недавно было закуплено ещё 10 тыс. штук экспресс-тестов.

По словам главного государственного санитарного врача по Сахалинской области Ольги Фунтусовой, увеличение объемов от единичных исследований до нескольких сотен в день, проводимых в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области», потребовало открытие дополнительных лабораторий. Запланировано открытие лабораторий по диагностики коронавирусной инфекции в Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах (производительностью 100 исследований в сутки). В Охинском районе проводятся лабораторные исследования проб биологического материала с целью выявления коронавирусной инфекции с помощью портативной лаборатории EMG (производительностью 80 исследований в сутки).

– Медицинского оборудования в регионе достаточно. Полностью укомплектованы медицинские кадры. Достаточное количество машин скорой помощи. Сейчас разворачиваем кампанию по вакцинации жителей Сахалинской области, чтобы защитить их от опасной инфекции. Вакцина будет поступать в самые отдалённые районы области, на север, на Курильские острова, – сообщил вице-премьеру губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В регионе действуют 24 компьютерных томографа (23 в государственных учреждениях, один в частном), 19 КТ центров. С марта 2020 года проведено более 100 тыс. исследований органов грудной клетки. Время ожидания проведения КТ-исследования – до 7 дней в плановом порядке, в экстренном проводится сразу день в день.

В рамках выполнения поручений Президента РФ производятся выплаты врачам и медицинскому персоналу. Из федерального и регионального бюджетов было выплачено 921,4 млн рублей 1238 врачам, 3109 работникам среднего и 862 работникам младшего медицинского персонала, 729 другим лицам, занятым в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Региональным минздравом заключены государственные контракты на поставку противовирусных препаратов на сумму 18,4 млн рублей за счет средств резервного фонда Правительства РФ. По расчетным данным, эти средства позволят обеспечить лекарствами 2333 пациента на амбулаторном этапе. Дополнительно из регионального бюджета предоставлено 8,5 млн рублей на закупку лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на дому.

Ведутся работы по заключению государственных контрактов.

В области функционирует 252 бригады скорой медицинской помощи, в том числе 89 специализированных бригад для работы с больными коронавирусной инфекцией. В поликлиниках работает 52 кабинета неотложной помощи. Максимальное время ожидания вызова врача из поликлиники составляет 12 часов.

Обеспечено наличие лекарственных препаратов в инфекционных госпиталях из расчета работы двух недель, ведется плановая работа с производителями антибактериальных и противовирусных препаратов по ускорению поставок. Поставки задерживаются из-за сложностей по маркировке препаратов. В аптечной сети государственных форм собственности наличествует запас лекарственных препаратов в объеме двухнедельной потребности.

Отмечен дефицит лекарственных средств на рынке. Региональные власти направили оперативную информацию в Минпромторг России по номенклатуре и количеству первоочередных поставок. Отмечается высокая нагрузка на компьютерные томографы. Отсутствует отдельная современная инфекционная больница.

– Мы надеемся, что будет введена новая больница, которая строится силами Министерства обороны России, – пояснил Владимир Кузнецов.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил главному федеральному инспектору по Сахалинской области провести на Курильских островах проверку своевременности и качества оказания медицинской помощи, наличия в учреждениях системы здравоохранения медицинских средств и оборудования. «Надо посмотреть, что происходит на удаленных территориях, убедиться, что ситуация нормализуется не только в Южно-Сахалинске. Прошу сделать отдельный доклад на эту тему», – сказал он.

Как отметил вице-премьер, через несколько дней во Владивостоке запланирована встреча с главными федеральными инспекторами всех дальневосточных регионов. «Отдельно с ними поговорим по всем направлениями, включая текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией на Дальнем Востоке», - подытожил совещание Юрий Трутнев.