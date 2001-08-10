На «Горном воздухе» появился лыжный переход через реку Марковка
На «Горном воздухе» появился лыжный переход через реку Марковк. Объект располагается в долине южного склона горы Красной. Он свяжет новые горнолыжные трассы с будущей посадочной станцией канатной дроги.
Строительство лыжного перехода велось с начала 2020 года. Объект включен в план развития инфраструктуры спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».
– Основная задача – обеспечить доступ лыжников и сноубордистов от горнолыжных трасс горы Красной к проектируемой нижней посадочной станции канатной дороги. Также по этому переходу будет передвигаться техника, обслуживающая трассы, – ратраки и снегоходы, – рассказал министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков.
Ширина перехода составляет более 26 метров, что позволит любителям горнолыжного спорта комфортного передвигаться по нему. В целях безопасности предусмотрены перильные ограждения высотой более 1 метра.
– Переход построен по уникальной для Сахалина технологии. Арка была сделана из гофрированного металла, а сам переход состоит из габионных и армогрунтовых конструкций, – рассказал исполняющий обязанности директора СТК «Горный воздух» Александр Кокшаров.
При строительстве объекта подрядчик выполнил работы по расчистке русла реки Марковка от ветровала. Ширина арки перехода составляет 15 метров, что в два раза превышает ширину участка реки, протекающего под ним. Это позволит свести к минимуму риск теоретического поступления карчей (затонувших деревьев).
Отметим, что на «Горном воздухе» в преддверии нового зимнего сезона завершилось строительство блока механизации. Там разместится персонал спортивно-туристического комплекса, а также будет производиться ремонт и обслуживание техники.
Кроме того, на трассе «Юг» смонтировали систему освещения. Теперь любители горных лыж и сноуборда смогут покорять один из самых популярных склонов до позднего вечера.
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