Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2020
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14:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Несколько дней будут отключать свет в Долинском районе

Несколько дней будут отключать свет в Долинском районе
Масштабные отключения электроэнергии ждут Долинский район.
 
Как сообщают в администрации муниципального образования, 9 и 10 декабря с 17:00. до 18:00 полностью без света будут села Сосновка, Покровка, Октябрьское и Советское. Причина - ремонт рамы на ВЛ4 "Углезаводская".
 
13 декабря с 13:00 до 14:00 и 14 декабря с 17:00 до 18:00 из-за снятия и установки перемычек отключат свет в Покровке по адресам: ул.  Таежная 1; ул. Береговая 2, 3, 1, 1а, 4, 6; ул. Березовая 1; Почта
 
14 декабря с 08:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами на подстанции "Углезаводская" полностью отключат от света Углезаводск. 
 
Сахалинцев просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам. 

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