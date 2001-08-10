Несколько дней будут отключать свет в Долинском районе

Масштабные отключения электроэнергии ждут Долинский район.

Как сообщают в администрации муниципального образования, 9 и 10 декабря с 17:00. до 18:00 полностью без света будут села Сосновка, Покровка, Октябрьское и Советское. Причина - ремонт рамы на ВЛ4 "Углезаводская".

13 декабря с 13:00 до 14:00 и 14 декабря с 17:00 до 18:00 из-за снятия и установки перемычек отключат свет в Покровке по адресам: ул. Таежная 1; ул. Береговая 2, 3, 1, 1а, 4, 6; ул. Березовая 1; Почта

14 декабря с 08:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами на подстанции "Углезаводская" полностью отключат от света Углезаводск.

Сахалинцев просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.