Благотворительная акция «Добрая открытка» стартовала на Сахалине. Первые яркие новогодние поделки для постояльцев Сахалинского дома престарелых и инвалидов изготовили малыши и взрослые – гости домашнего матча баскетбольного клуба Восток 65.

Мастер-классом для поклонников спорта стартовал проект регионального фонда «Родные Острова» «Добрая Открытка», в котором дети и взрослые объединяют свои усилия для того, чтобы подарить праздник нуждающимся. Проект стартовал в 2016 году, тогда в нем приняли участие представители одного дошкольного учреждения. С каждым годом количество участников увеличивается.

- Важно, чтобы мы не только говорили, что такое добрые поступки, а делали их своими руками, - отмечают в фонде. - Только так мы сможем прививать любовь и уважение к старшему поколению с детства.

В этом году команда Родных Островов получила мощное подкрепление от коллег – благотворителей. К примеру, волонтерами проекта стали ребята – выпускники детских домов, которым особенно близка тема милосердия.

- Мы решили тоже поучаствовать и внести лепту свою в новогоднюю акцию, чтобы порадовать бабушек и дедушек из дома престарелых, оказать им внимание в праздник, - отмечает Денис Каганов, представитель регионального отделения общественной организации "Содружество выпускников детских домов".

А доставят яркую корреспонденцию от дошколят с добрыми пожеланиями праздничные почтальоны - волонтеры «Ангелы с крепкими руками». Они ежегодно поздравляют постояльцев дома престарелых. К сожалению, в этом году из-за пандемии прийти в гости и вручить открытки лично не получится, но новогодняя почта обязательно дойдет до адресатов. 30 открыток уже сделано – и это только начало акции. Мастер-классы продолжатся.