Южносахалинцы еще могут успеть проголосовать за самые вкусные пельмени от местных производителей

Еще два дня есть у горожан, чтобы проголосовать за самые, по их мнению, вкусные пельмени от сахалинских производителей. Интерактивный опрос продлится до 10 декабря включительно.

Чтобы поддержать любимую торговую марку, необходимо набрать номер системы телефонного голосования +7(4242) 300-960, дождаться меню или сразу после сигнала ввести код участника:

- ООО ТФ «Сахалинский бекон-2» - код 1454;

- ООО «Ханаан» - код 1455;

- От тети Светы (ИП Савенкова Л.В) - код 1456;

- ООО «Генерал» - код 1457;

- ООО «Сахалинский пищекомбинат» (группа компаний ООО «Фабрика вкуса») - код 1458.

Напомним, телефонное голосование организовано в рамках фестиваля пельменей, который завершится празднованием уже полюбившегося горожанам Дня пельменя. Он состоится 19 декабря на ярмарочной площадке возле Дома торговли (пр. Мира 106А).