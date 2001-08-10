Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2020
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16:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы еще могут успеть проголосовать за самые вкусные пельмени от местных производителей

Южносахалинцы еще могут успеть проголосовать за самые вкусные пельмени от местных производителей

 

Еще два дня есть у горожан, чтобы проголосовать за самые, по их мнению, вкусные пельмени от сахалинских производителей. Интерактивный опрос продлится до 10 декабря включительно.

Чтобы поддержать любимую торговую марку, необходимо набрать номер системы телефонного голосования +7(4242) 300-960, дождаться меню или сразу после сигнала ввести код участника:

- ООО ТФ «Сахалинский бекон-2» - код 1454;

- ООО «Ханаан» - код 1455;

- От тети Светы (ИП Савенкова Л.В) - код 1456;

- ООО «Генерал» - код 1457;

- ООО «Сахалинский пищекомбинат» (группа компаний ООО «Фабрика вкуса») - код 1458.

Напомним, телефонное голосование организовано в рамках фестиваля пельменей, который завершится празднованием уже полюбившегося горожанам Дня пельменя. Он состоится 19 декабря на ярмарочной площадке возле Дома торговли (пр. Мира 106А).

 

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