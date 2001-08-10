Южносахалинцы еще могут успеть проголосовать за самые вкусные пельмени от местных производителей
Еще два дня есть у горожан, чтобы проголосовать за самые, по их мнению, вкусные пельмени от сахалинских производителей. Интерактивный опрос продлится до 10 декабря включительно.
Чтобы поддержать любимую торговую марку, необходимо набрать номер системы телефонного голосования +7(4242) 300-960, дождаться меню или сразу после сигнала ввести код участника:
- ООО ТФ «Сахалинский бекон-2» - код 1454;
- ООО «Ханаан» - код 1455;
- От тети Светы (ИП Савенкова Л.В) - код 1456;
- ООО «Генерал» - код 1457;
- ООО «Сахалинский пищекомбинат» (группа компаний ООО «Фабрика вкуса») - код 1458.
Напомним, телефонное голосование организовано в рамках фестиваля пельменей, который завершится празднованием уже полюбившегося горожанам Дня пельменя. Он состоится 19 декабря на ярмарочной площадке возле Дома торговли (пр. Мира 106А).
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