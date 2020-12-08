Сахалинцев приглашают на бесплатный показ фильма «Подольские курсанты»
Сахалинцев приглашают на бесплатный показ фильма «Подольские курсанты». Ознакомиться с лентой, рассказывающей о реальных событиях Великой Отечественной войны, жители смогут завтра, 9 декабря. Картину представят в киноконцертном зале «Октябрь» Южно-Сахалинска в 14:30. Сеанс состоится в рамках всероссийской акции «Народный кинопоказ» – Сахалин станет первой точкой в географии проекта.
Двери в киноконцертный зал будут открыты для всех желающих. В частности, показ планируют посетить студенты островных вузов, в том числе – участники фестиваля «Сахалинская студенческая весна», а также национального музыкального проекта «Универвидение.Авторы».
– Мы проведём показ фильма в День героев Отечества. Это особенно важно в год 75-летия Великой Победы. Именно на Дальнем Востоке была закончена война, и нам очень приятно, что первый сеанс этой картины в России состоится у нас. Он рассказывает о великом подвиге наших солдат, и мы уверены, что молодежь Сахалинской области проникнется этой историей, – отметил руководитель Сахалинского отделения общественной организации «Российский союз молодежи» Александр Гаранин.
Фильм рассказывает о подвиге подольских курсантов, который они совершили в октябре 1941 года под Москвой. Бойцы получили приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать фашистских захватчиков.
На Ильинский рубеж были направлены около 3,5 тысячи курсантов и их командиров, которые ценой своей жизни помогли остановить многократно превышающие силы врага и на двенадцать дней стали преградой на его пути к Москве. Столь массового самоотверженного подвига молодых ребят-комсомольцев, который был продемонстрирован подольскими курсантами на Ильинском рубеже, мировая военная история не знает.
В основу сценария легли рассекреченные архивные материалы Министерства обороны РФ и воспоминания бывших курсантов. Эксперты отмечают фактологическую точность описания исторических событий в ленте, что позволяет использовать киноматериал не только в воспитательной работе, но и в образовательном процессе.
Отметим, акцию «Народный кинопоказ» проводит Российский Союз Молодежи и студия «ВоенФильм». Показ фильма будет проходить во всех регионах страны до 1 мая.
Зрителям предлагают делиться впечатлениями от просмотра в соцсетях, используя хештеги:
#НародныйКинопоказ #ЗаНимиМосква #ПодольскиеКурсанты #РСМ #ВоенФильм #ИльинскийРубеж.
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