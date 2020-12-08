Тихоокеанское
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17:42, 08.12.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам напоминают, для кого работает светофор на Пуркаева-Железнодорожной

Южносахалинцам напоминают, для кого работает светофор на Пуркаева-Железнодорожной

Светофор на перекрестке улиц Железнодорожная и Пуркаева в Южно-Сахалинске работает в штатном режиме. Однако не все автомобилисты понимают, как теперь проезжать этот участок.

В ОГИБДД Южно-Сахалинска разъясняют: "Светофор определяет очередность проезда транспортных средств, которые двигаются во встречном направлении. Это те автомобили, которые направляются по улице Железнодорожной прямо с юга на север и транспортные средства, поворачивающие на мост. На остальные направления действие светофора не распространяется". 

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