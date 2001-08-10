Специалисты ДГХ отмечают ускорение трафика по проспекту Мира
27 ноября на перекрестке пр-та Мира и ул. Емельянова запустили трехфазовый светофор, разрешив левый поворот с проспекта. За это время специалисты департамента городского хозяйства произвели корректировку режима работы светофорного объекта.
При запуске трехфазного режима настройки светофора существенно разгрузили движение по улице Емельянова, но при этом возникли большие заторы по проспекту Мира. В начале прошлой недели была произведена корректировка временных периодов, и сейчас автотрафик на проспекте проходит практически без заторов даже в часы пиковых нагрузок. Это отмечают как специалисты ДГХ, так и автомобилисты. В свою очередь это ускорило и прохождение трафика на ул. Емельнова, особенно для тех, кто поворачивает на пр. Мира.
Не все жители разделяют мнение специалистов по поводу движения по ул. Емельянова. Тем не менее, в ДГХ рассчитывают, что положительные изменения горожане почувствуют после открытия проезда на участке улицы Комсомольской от проспекта Победы до Пограничной. Напомним, что с ограничениями по проезду улицу планируют открыть в двадцатых числах декабря, но ремонтные работы на ней будут продолжаться до осени следующего года.
Специалисты ДГХ продолжат работу по мониторингу пропускной способности.
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