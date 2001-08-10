Тихоокеанское
информационное агентство
10 Декабря 2020
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10:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Холодную воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска

Холодную воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска

В связи ремонтными работами на сети водопровода будет отключена подача холодной воды в жилых домах областного центра.

18 декабря с 9.30 до 17.00 подача холодной воды будет отключена в домах №1 и 1A по ул. Украинской.

21 декабря с 9.30 до 14.00 ограничения коснутся домов по ул. Чехова (68, 68А, 70, 72, 72А, 70Б), ул. Поповича (102, 104, 106, 108, 110) ул. Пушкина, 57, ул. Амурская, 94, 96. В этот же день с 9.30 до 18.00 подача холодной воды будет отключена по ул. Чехова (66, 66A), ул. Амурская, 65.

22 декабря с 9.30 до 18.00 отключения холодной воды будут произведены по ул. Чехова (66, 66А, 68, 68А, 70, 72, 72А, 70Б), ул. Поповича (102, 104, 106, 108, 110), ул. Пушкина, 57, ул. Амурская (65, 94, 96).

По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП “Городской водоканал" по телефону 72-32-40.

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