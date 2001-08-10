Тихоокеанское
информационное агентство
10 Декабря 2020
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Тепло на полдня отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска

Тепло на полдня отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска

Участок Чеховского коллектора отключит во время плановых работ АО «СКК».

Заменять запорную арматуру специалисты Сахалинской Коммунальной Компании будут 10 декабря с 10:00 до 16:00 часов. В этот период тепло не будет подаваться по следующим адресам: 

  • ул. Поповича, 67,69,73,75,77,79,108,110; 
  • ул. Ленина 246, 248, 250, 266 Б, 268А, 279, 281, 283, 283 А, 283 Б, 285, 285 А, 283 Б, 285, 285 А, 287;
  • пр. Победы 86, 88, 90, 100.

Также ограничения коснутся МАУО Гимназия №2 и двух детских садов - «Росинка» и «Аленький цветочек».

Компания приносит извинения за неудобства.

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