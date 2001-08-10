В Корсаков сегодня поступит вакцина от коронавируса
Первая партия препарата "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) уже поступила в южно-сахалинские, охинские и курильские медицинские учреждения. Сегодня, 9 декабря, вакцина отправится в Корсаковскую ЦРБ.
Напомним, островной регион одним их первых в стране и первым на Дальнем Востоке приступил к вакцинации жителей от опасной инфекции. В минувшее воскресенье 6 декабря в Южно-Сахалинск доставили партию бесплатной отечественной вакцины – 300 доз. Чтобы это произошло как можно скорее, губернатор Валерий Лимаренко провёл ряд рабочих совещаний в Москве. Данный вопрос продолжает находиться на особом контроле у главы региона.
Накануне по его поручению министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов проверил организацию работ по иммунизации в Корсакове.
– В портовом городе функционируют инфекционный госпиталь и большая поликлиника. В целом это крупный город с большим количеством жителей. Необходимо формировать списки из числа людей, которые входят в группы риска – медиков, педагогов, сотрудников социальных служб, которые работают на передовой, в "красной зоне". Также будет составляться реестр жителей, которые хотят привиться. В перспективе будем выходить на всеобщую вакцинацию, – рассказал глава островного минздрава.
Главная медицинская сестра Корсаковской ЦРБ Елена Мойсей сделала прививку, не задумываясь.
– Для чего мы каждый год прививаемся от того же гриппа? Чтобы защитить себя, не болеть или перенести болезнь в легкой форме. У меня не было коронавирусной инфекции, поэтому нужно позаботиться о своем здоровье, чтобы никого не заразить, – поделилась Елена Мойсей.
Эффективность российской разработки уже успели оценить сахалинские специалисты. Ранее, во время отработки логистических схем, вакцину в количестве 42 доз доставляли в островной регион.
– У нас коллеги общаются между собой и знают, что есть положительный эффект. И тоже хотят участвовать в вакцинации, так как понимают, что это надежная защита, особенно для работников передовой, – прокомментировал главный врач Корсаковской ЦРБ Константин Горфункель.
Спрос на препарат колоссальный – вакцину ждут во всех регионах страны. В настоящее время специалисты регионального минздрава проводят согласования с федеральным ведомством о поставке следующей партии вакцины. Ориентировочно она ожидается через две недели, сообщает пресс-служба областного правительства.
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