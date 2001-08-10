Склон горы «Парковая» готов для катания

Завершается искусственное оснежение склона горы «Парковая» в Южно-Сахалинске. 12 декабря любителей горнолыжного спорта и сноуборда приглашают на открытие сезона.

Заканчивается подготовка основного склона, протяженностью 900 м и шириной 30 м. Толщина снежного покрытия составляет порядка 20-30 см, что позволяет спортсменам и горожанам комфортно кататься. Работы по искусственному оснежению на основном склоне вели на протяжении двух недель в ночное время, затрачено около 7000 кубометров воды.

- В планах переставлять снежные пушки на вторую трассу и далее оснежить трассу ски-кросса, которая, надеюсь, понравится любителям горнолыжного спорта и сноуборда. Также в ближайших планах установить «бэйби-лифт» (переносное устройство для подъема на небольшие расстояния) на второй трассе, чтобы немного разгрузить канатную дорогу на основном склоне, - рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Дмитрий Быков.

Сейчас на склоне тренируются воспитанники спортшколы. Тренер по сноуборду и адаптивной физической культуре Ольга Желтова отмечает преимущества раннего начала сезона для спортсменов.

- Отрадно, что в этом году сезон начался раньше, чем обычно. Через неделю мы уезжаем на Чемпионат России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, откуда надеемся привезти медали. Тренироваться на таком снегу для спортсменов очень удобно, потому что он плотный, жесткий, долго лежит и хорошо держит полотно, - подчеркнула Ольга.

Также в планах у администрации спортшколы организовать детскую зону с ограничительными сетками и мягкими фигурами. Родители смогут привести ребенка 3-5 лет для занятий с инструктором.

Примерно с трех лет занимается и Диана Касима – спортсменка СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду.

- Я на лыжах с самого детства и очень скучала по тренировкам пока не было снега. Я тренируюсь только на горных лыжах, но хотела бы попробовать себя еще и на сноуборде, а в будущем стать чемпионкой, - поделилась планами юная спортсменка.

В декабре на склонах горы «Парковая» уже запланирован ряд мероприятий. Так, 12 декабря сахалинцев приглашают на открытие зимнего сезона. Гостей ждет небольшая развлекательная программа и бесплатное катание с 09:00 до 21:00.

30 декабря запланированы соревнования по сноуборду в дисциплинах слалом-гигант и биг-эйр. 31 декабря пройдет финальный этап кубка Сахалинской области в дисциплине параллельный слалом. Здесь примут участие сильнейшие спортсмены Сахалинской области, среди которых члены сборных команд области и России. Старт финальных заездов в 17:00.