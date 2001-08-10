На Сахалине начали открывать дополнительные вечерние группы для детей медработников

В детском саду «Сказка» Корсакова первыми поддержали всероссийскую акцию «МыВместе» и захотели помочь сотрудникам медицинских учреждений, которые вынуждены работать в вечернее время.

Родители юных сахалинцев из вечерней группы уже оценили пользу нововведения.

– Четыре дня в неделю я принимаю пациентов до 19 часов и часто задерживаюсь. Из сада детей нужно забрать до 18 часов. Сейчас открыли дежурную группу, за что я очень благодарна. Теперь я могу спокойно закончить рабочий день, не переживая, что ребенка нужно куда-то пристроить, – рассказала медицинская сестра поликлиники при Корсаковской ЦРБ Сайыраана Теспижек.

– Понимаем, насколько сложно медикам в условиях пандемии, поэтому наш детский сад оперативно создал дежурную группу. Не исключено, что ребят там в скором времени станет больше, – отметила заведующая детским садом №1 «Сказка» Яна Артёменко.

Помимо Корсакова, потребность в организации дежурных групп при детских садах появилась в Южно-Сахалинске, Аниве и Невельске.

– Фактическая потребность меняется каждый день, потому что она зависит от графика работы врачей, и мы к этому готовы. Дополнительно уже сейчас формируется план по работе дежурных групп в новогодние праздники, а также по мероприятиям для младших школьников. Данная услуга бесплатная для врачей, а для воспитателей сохраняется оплата труда. Этот вопрос решается за счет средств регионального бюджета, – рассказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Чтобы включить ребенка в список дежурной группы, медработнику необходимо написать заявление на имя руководителя. Сведения отправят в региональное министерство образования, где оперативно решится вопрос об устройстве ребенка.

Добавим, что акция «МыВместе» во всех регионах России объединила людей, которые хотят помогать тем, кто оказался в сложной ситуации в период пандемии. Волонтеры доставляют продукты и лекарства, психологи и юристы дают бесплатные консультации, предприниматели помогают товарами и услугами.