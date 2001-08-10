Сахалинские предприниматели оказывают помощь островным врачам
Сахалинские предприниматели подключились к волонтерскому движению #МыВместе. Продолжается работа по доставке продуктовых наборов для врачей, которые находятся на переднем фланге борьбы с коронавирусом (COVID – 19).
Индивидуальный предприниматель Андрей Николаевич Нечаев в рамках всероссийской акции #МыВместе оказывает помощь медицинским работникам областной столицы. По мере необходимости сахалинский предприниматель формирует продуктовые наборы, в которые входят: кофе, сахар, сыр, колбаса, мясная нарезка, сгущенное молоко, чай, лапша быстрого приготовления, печенье, конфеты.
- В сложившейся сложной ситуации мы должны стоять друг за друга. Тем более за тех, кто стоит на переднем рубеже борьбы с инфекцией. Это дело каждого из нас, – рассказал предприниматель Андрей Нечаев.
Медперсонал островных лечебных учреждений сегодня работает в усиленном режиме. Люди сутками находятся на рабочих местах, принимая пациентов. В борьбе за здоровье островитян задействованы все силы и средства системы здравоохранения.
- У нас в поликлинике сегодня задействованы на коронавирусе все - от врачей до технических сотрудников. Отдельные бригады, занятые «коронавирусными вызовами» работают не покладая рук. Поэтому я хочу выразить безграничную благодарность и признательность бизнесменам, которые оказывают помощь нашим медикам, - поделилась заведующая хозотделом поликлиники №2 Южно-Сахалинска Светлана Семёновых.
Предложить свою помощь может практически любой желающий. Волонтер сам выбирает удобный для себя график. Для волонтеров выездных групп есть ограничение по возрасту – от 18 до 50 лет. У них не должно быть хронических и острых респираторных заболеваний.
Стоит отметить, всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.
Совместная работа бизнеса и власти будет продолжена.
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