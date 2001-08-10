Инспекторы пожарного надзора напоминают правила обращения с пиротехникой
До главных зимних праздников остается меньше месяца, а значит, наступает время подготовки к Новогодним и Рождественским торжествам. Любимое в народе украшение – праздничные огни, тем более, что петарды, ракеты, фейерверки, хлопушки в настоящее время доступны многим. Однако, приобретая такие «игрушки», необходимо, в первую очередь, задуматься о правилах безопасности, игнорирование которых может привезти к трагедии.
В Южно-Сахалинске начале 2019 года взорвавшаяся петарда в руке у ребенка сломала ему палец, а на руке другого ребенка появились рваные раны мягких тканей. В начале 2020 года несовершеннолетний ребенок получил травму левой кисти в результате взрыва пиротехнического изделия (бомбочки).
«В основном получают травмы не от того, что пиротехника плохая, а от неправильного с ней обращения. Чаще всего травмы получают либо нетрезвые граждане, либо дети. Дети обычно страдают от того, что кидают петарды друг в друга. Поэтому родители обязаны рассказать им об опасности применения пиротехники», - рассказал ВрИО начальника ТОНД и ПР г. Южно-Сахалинска Захар Журавлёв.
Сотрудники Государственного пожарного надзора просят соблюдать элементарные правила при обращении со взрывоопасными игрушками:
- не устанавливать салюты ближе 30 метров от жилья, под низкими навесами или кронами деревьев;
- не носить петарды в карманах;
- не держать фитиль во время поджигания около лица;
- не направлять ракеты и фейерверки на людей;
- не бросать петарды под ноги;
- не нагибаться над зажженными фейерверками.
Не давайте подросткам до 14 лет денег на пиротехнику. Ежегодно зимой сотни детей попадают в ожоговые центры и реанимацию – и все из-за отсутствия контроля со стороны родителей!
Справочная информация:
Правила безопасности при использовании пиротехники
- Покупка. В первую очередь забудьте о пиротехнических изделиях «из-под полы», покупайте их только в специализированных торговых точках. Не соглашайтесь на более выгодные предложения - глаза и руки в случае возникновения нештатной ситуации обойдутся дороже. Не экономьте на безопасности! Попросите у продавца сертификат. Обратите внимание на срок годности (как правило, пиротехника хранится не более трех лет) и инструкцию (обязательно на русском языке). Рассмотрите упаковку и само изделие: дефектов и вмятин не должно быть, фитиль заклеен или спрятан под обертку.
- Хранение. Помещение должно быть сухим и без каких-либо источников огня, также нельзя держать пиротехнику возле батарей отопления. Например, балкон или кухня в качестве склада не подходят: изделие либо отсыреет и в лучшем случае не сработает, а в худшем выстрелит в самый неподходящий момент. Или наоборот, постепенно нагреваясь, сработает произвольно.
- Запуск. Самый ответственный момент – пиротехника в действии. Прежде чем запускать, обязательно прочитайте инструкцию еще раз, потому что у каждого изделия свои особенности, будьте внимательны. Дома можно использовать лишь бенгальские огни, хлопушки, классические тортовые свечи (не теряя бдительности) – остальной пиротехнике место на улице.
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