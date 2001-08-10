Инспекторы пожарного надзора напоминают правила обращения с пиротехникой

До главных зимних праздников остается меньше месяца, а значит, наступает время подготовки к Новогодним и Рождественским торжествам. Любимое в народе украшение – праздничные огни, тем более, что петарды, ракеты, фейерверки, хлопушки в настоящее время доступны многим. Однако, приобретая такие «игрушки», необходимо, в первую очередь, задуматься о правилах безопасности, игнорирование которых может привезти к трагедии.

В Южно-Сахалинске начале 2019 года взорвавшаяся петарда в руке у ребенка сломала ему палец, а на руке другого ребенка появились рваные раны мягких тканей. В начале 2020 года несовершеннолетний ребенок получил травму левой кисти в результате взрыва пиротехнического изделия (бомбочки).

«В основном получают травмы не от того, что пиротехника плохая, а от неправильного с ней обращения. Чаще всего травмы получают либо нетрезвые граждане, либо дети. Дети обычно страдают от того, что кидают петарды друг в друга. Поэтому родители обязаны рассказать им об опасности применения пиротехники», - рассказал ВрИО начальника ТОНД и ПР г. Южно-Сахалинска Захар Журавлёв.

Сотрудники Государственного пожарного надзора просят соблюдать элементарные правила при обращении со взрывоопасными игрушками:

- не устанавливать салюты ближе 30 метров от жилья, под низкими навесами или кронами деревьев;

- не носить петарды в карманах;

- не держать фитиль во время поджигания около лица;

- не направлять ракеты и фейерверки на людей;

- не бросать петарды под ноги;

- не нагибаться над зажженными фейерверками.

Не давайте подросткам до 14 лет денег на пиротехнику. Ежегодно зимой сотни детей попадают в ожоговые центры и реанимацию – и все из-за отсутствия контроля со стороны родителей!

Справочная информация:

Правила безопасности при использовании пиротехники