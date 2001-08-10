Юрий Трутнев: Корсаковский морской торговый порт надо приводить в порядок

В рамках рабочей поездки в Сахалинскую область Заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил морскую гавань в Корсакове и провел совещание по развитию важнейшего инфраструктурного объекта.

– Первое, что приходит в голову, когда мы говорим о развитии островной территории, – это необходимость развития портовой деятельности. Совещание проходит на территории порта в Корсакове. Этот проект имеет большое значение для Сахалинской области. Корсаковский морской торговый порт обеспечивает до 80% грузопотока региона и является одним из крупнейших круглогодичных портов–операторов по перевалке всех видов сухих грузов на Дальнем Востоке. Порт производит пока сложное впечатление: он не может принимать крупнотоннажные суда, вызывает вопросы состояние портовой техники. Много чем надо заниматься, чтобы порт действительно стал современным, – отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.

В границы Корсаковского морского торгового порта входят два морских причала. Навигация в гавани осуществляется круглогодично, за исключением терминалов Пограничное и Озерский, где она открывается 15 мая и осуществляется до 15 декабря. Морской порт принимает у причалов суда с осадкой до 7,5 метров. Ежегодный грузооборот составляет более 1,5 миллионов тонн. Стоит амбициозная задача по увеличению этого объема до 30 миллионов тонн. Это повышение в 20 раз.

Проект модернизации Корсаковского порта предусматривает реконструкцию и расширение морской гавани. На этой территории должен появиться многофункциональный глубоководный хаб, включающий комплекс современных грузовых и грузопассажирского терминалов. Проект учитывает также перспективный грузопоток после появления мостового перехода Селихино – Ныш через пролив Невельского.

По мнению Юрия Трутнева, проводить модернизацию порта необходимо с привлечением частных инвестиций. Государство, со своей стороны, должно оказывать помощь в развитии инфраструктуры, приведении в порядок государственной собственности – технических сооружений.

– Корсаковский порт – ключ к развитию экономики нашей области, – отметил губернатор Валерий Лимаренко. – С модернизацией морской гавани связана диверсификация отраслей экономики. Мы хотим здесь разместить мультимодальный хаб. Будет сформирован большой порт с транзитом грузовых перевозок.

По его словам, реконструкция и модернизация порта предполагает поэтапное развитие проекта. К концу года планируется завершить разработку технико-экономического обоснования.

На совещании оценивалась перспектива включения Корсаковского порта в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

– Для этого надо иметь проект, который сейчас находится в состоянии подготовки. Но понятно, что Корсаковский морской торговый порт – основной для Сахалина, и мы никак не обойдем Корсаков на трассе Северного морского пути. А сейчас мы достаточно интенсивно начали работу по созданию инфраструктуры Севморпути. Одна из существенных задач, которую надо решить, чтобы этот путь состоялся, – безопасность судов, возможность проведения аварийно-спасательных работ, связь. Точка, где суда смогут отстаиваться в любую погоду, для нас имеет принципиальное значение. Это делает Северный морской путь безопаснее, а значит и привлекательнее для транзитных судов, – сказал Юрий Трутнев.

На совещании вице-премьер обратил внимание на необходимость выполнения поручения, которое Михаил Мишустин дал Минтрансу, Минприроды, Минфину и Минюсту России. Председатель Правительства РФ распорядился внести проекты правовых актов, определяющих обязательства собственников затонувших судов.

На совещании также зашла речь о содействии инвесторам с помощью режима свободного порта. Как проинформировал исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Николай Запрягаев, на территории Сахалинской области свои проекты реализуют 48 резидентов. Привлечено 29,8 миллиарда рублей инвестиций, создано более 2 тысяч рабочих мест.

В Корсаковском морском торговом порту с марта 2017 года реализуется два проекта в рамках соглашения об осуществлении деятельности в качестве резидента свободного порта на общую сумму инвестиций почти в 270 миллионов рублей. Первый – по приобретению двух вилочных погрузчиков для развития транспортных услуг – реализован. Второй – предполагает модернизацию и техническое перевооружение кранового оборудования северного и южного погрузочных районов порта.