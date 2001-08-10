Юрий Трутнев провёл совещание по перспективным инфраструктурным проектам Сахалинской области и развитию Южно-Сахалинска. В повестку вошли вопросы привлечения инвестиций в островной регион, модернизации и строительства социальной инфраструктуры центров экономического роста, развития архитектурного облика областного центра.

– В регионе реализуется 93 проекта, которым оказываются меры государственной поддержки. Объём инвестиций по соглашениям составляет более 191 млрд рублей. Планируется создать 7,5 тысяч рабочих мест. В настоящий момент в эксплуатацию введено 15 проектов. Всеми инвесторами в экономику региона фактически вложено 105 млрд рублей инвестиций, создано более 3 тысяч рабочих мест, – отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.

Областное правительство представило наиболее значимые инвестиционные проекты, которые окажут существенное влияние на социально-экономическое развитие региона.

По словам зампреда Антона Зайцева, до 2025 года на островах планируется реализовать 43 проекта с объёмом инвестиций 558,3 млрд рублей, из них – 441 млрд рублей – частные. Благодаря этому будет создано более 11 тыс. новых рабочих мест.

Среди ключевых транспортных проектов назывались создание транспортно-логистического узла в Корсаковском порту, модернизация Шахтёрского порта и возведение угольного конвейера в Углегорском районе, строительство новой морской гавани в центральной части острова и аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске. Среди промышленных проектов были представлены строительство завода по производству СПГ мощностью 42 тыс. тонн, пяти рыбоводных заводов и морозильного траулера, формирование лесоперерабатывающего индустриального парка.

Отметили и проекты, направленные на формирование комфортной городской среды. В их числе – проекты компании «ПИК» по строительству 800 кв. м жилья, создание хирургического комплекса и образовательного квартала в Южно-Сахалинске, формирование кампуса Сахалинского государственного университета, проекты «Газпрома» по строительству трех спортивных комплексов и жилого района.

Важными туристическими проектами определено строительство семи гостиничных комплексов на 969 номеров в ТОР «Горный воздух», создание туристско-рекреационных кластеров «Архипелаг Онекотан», «Итуруп Резорт», «Лагуна Буссе». Также обсуждались инвестпроекты по развитию инженерной инфраструктуры и в сфере «зеленой» энергетики.

До начала совещания вице-премьер с главой региона совершили облет территории для осмотра площадки, на которой предполагается размещение мультимодального хаба.

– Мы получили от Минобороны России большой земельный участок. Планируем там строительство. Были осмотрены промышленные зоны, мы их предложили инвесторам для реализации проектов по домостроению, под агропромышленные площадки, для формирования индустриальных парков. Фактически мы подготовили масштабную инвестиционную программу, чтобы показать, какие существуют планы по развитию несырьевой экономики, – пояснил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

– Есть, что совершенствовать с точки зрения эффективности, с точки зрения соотношения частных и государственных вложений, но, мне кажется, работа по привлечению инвестиций в области идет достаточно активно, – подвел итоги обсуждения вопроса Юрий Трутнев.

Рассматривалось выполнение плана модернизации и строительства социальной инфраструктуры центров экономического роста Сахалинской области. Объем финансирования мероприятий этого плана за период 2018–2022 годы составляет 85,7 млрд рублей, из них 36,1 млрд рублей – средства федерального бюджета, предоставляемые Минвостокразвития России по линии «Единой субсидии», и 48,5 млрд рублей – средства консолидированного бюджета. Средства идут на ремонт и строительство школ, больниц, спортивных объектов, дорог, модернизацию инженерной инфраструктуры, закупку оборудования для медицинских и образовательных учреждений.

– Это, пожалуй, самый большой объём инвестиций по данной программе среди регионов Дальнего Востока. Отмечу, что модернизация и развитие социальной инфраструктуры имеет важное значение для развития округа, – заметил Юрий Трутнев.

Как доложил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, в 2020 году идёт реализация 76 мероприятий. Общий объём финансирования на 2020 год составляет 18,9 млрд рублей, включая 4,9 млрд рублей средств федерального бюджета и 14 млрд рублей консолидированного бюджета. В течение года были запланированы ремонт, реконструкция и строительство 36 объектов. На начало декабря завершены работы по 21 объекту, в том числе было построено 10 жилых домов в пяти муниципальных образованиях области. До конца текущего года будет введено в эксплуатацию ещё 15 объектов, включая 17 жилых домов общей площадью 28,3 тыс. кв. м в шести муниципальных образованиях.

Обсуждалось развитие архитектурного облика региональной столицы.

– Мы достаточно давно говорим о том, что Сахалин, имея достаточно значительные бюджетные возможности, должен развиваться, что Южно-Сахалинск можно и нужно сделать красивее, удобнее, комфортнее для людей, – подчеркнул Юрий Трутнев.

На территории областного центра расположен один из лучших горнолыжных курортов ДФО – «Горный воздух». Ежегодно Сахалин посещает около 285 тыс. туристов.

На средства бюджетов всех уровней в Южно-Сахалинске ведется активное строительство школ. Уже возведено здание образовательного учреждения в районе «Новое Дальнее». По поручению Президента РФ о ликвидации второй смены построено несколько дополнительных корпусов для существующих школ: №6, №26, гимназии №1. В рамках Национального проекта «Образование» заключен госконтракт на возведение дополнительного комплекса школы №30 в Луговом.

Реализуется ряд проектов для обновления архитектурного облика областной столицы. Так, продолжает создаваться так называемая олимпийская деревня. Уже построены лыже-роллерная трасса, трамплины для прыжков на лыжах, универсальный спортзал «Гидрострой», два ледовых дворца, биатлонный комплекс, волейбольный центр. Ведётся строительство легкоатлетического манежа. При поддержке ПАО «Газпром» в эксплуатацию до конца 2024 года будут сданы объекты для проведения международных соревнований: центр водных видов спорта и универсальный спортзал.