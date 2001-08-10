Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2020
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

От до 30 млн. рублей выделяет правительство на поддержку сахалинского пчеловодства

От до 30 млн. рублей выделяет правительство на поддержку сахалинского пчеловодства

Несмотря на то, что Сахалин не самый благоприятный для пчеловодства регион, затяжные дожди и внезапные понижение температуры даже в июле могут испортить весь медосбор. В последние годы в Сахалинской области активно развивается пчеловодство, которое обеспечивает сахалинцев разнообразными продуктами.

Тем более, что медоносная база Сахалина позволяет получить до 70 кг товарного меда в удачный сезон, в основной своей массе с дикоросов.

В настоящее время производят сладкую продукцию 7 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 30 личных подсобных хозяйств. География расположения хозяйств разнообразная от пгт. Ноглики и да г. Анивы.

Фермеры - пчеловоды в рамках реализации государственной отраслевой программы могут воспользоваться господдержкой на создание и развитие своих хозяйств. Размер поддержки по разным направлениям составляет от 2 млн. рублей до 30 млн. рублей. Это грантовая поддержка «Начинающий фермер», «Создание семейной животноводческой фермы на базе КФХ», грант «Агротсртап». А если фермеры решат создать сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПоК), то сумма поддержки составит до 70 млн. рублей на развитие материально-технической базы СПоК.

Такую поддержку получают как новички, так и опытные пчеловоды. Это позволяет местным фермерам встать на ноги и развиваться.

Вот и глава КФХ Гурулёв Петр Семенович решил воспользоваться данной мерой поддержки. Петр Семёнович занимается пчеловодством более 11 лет. Сначала в качестве личного подсобного хозяйства, а с 2018 года в качестве КФХ. И в 2019 году подал документы на конкурсный отбор, на получения гранта «Начинающий Фермер».

Комиссией Правительства Сахалинской области по вопросам АПК было принято решение о предоставлении гранта КФХ Гурулёву П.С. в размере 1,5 млн. рублей.

Средства гранта потрачены на приобретение пчелосемей, оборудования для изготовления рамок для сот, строительство павильона для содержания пчел.

И если в 2018 году в хозяйстве произвели 120 кг меда, то уже после расширения производственной базы и увеличения количества пчелосемей в 2019 году произведена 1 тн меда, а в 2020 году объем произведенной продукции составит 1,5 тн.

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