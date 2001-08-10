От до 30 млн. рублей выделяет правительство на поддержку сахалинского пчеловодства
Несмотря на то, что Сахалин не самый благоприятный для пчеловодства регион, затяжные дожди и внезапные понижение температуры даже в июле могут испортить весь медосбор. В последние годы в Сахалинской области активно развивается пчеловодство, которое обеспечивает сахалинцев разнообразными продуктами.
Тем более, что медоносная база Сахалина позволяет получить до 70 кг товарного меда в удачный сезон, в основной своей массе с дикоросов.
В настоящее время производят сладкую продукцию 7 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 30 личных подсобных хозяйств. География расположения хозяйств разнообразная от пгт. Ноглики и да г. Анивы.
Фермеры - пчеловоды в рамках реализации государственной отраслевой программы могут воспользоваться господдержкой на создание и развитие своих хозяйств. Размер поддержки по разным направлениям составляет от 2 млн. рублей до 30 млн. рублей. Это грантовая поддержка «Начинающий фермер», «Создание семейной животноводческой фермы на базе КФХ», грант «Агротсртап». А если фермеры решат создать сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПоК), то сумма поддержки составит до 70 млн. рублей на развитие материально-технической базы СПоК.
Такую поддержку получают как новички, так и опытные пчеловоды. Это позволяет местным фермерам встать на ноги и развиваться.
Вот и глава КФХ Гурулёв Петр Семенович решил воспользоваться данной мерой поддержки. Петр Семёнович занимается пчеловодством более 11 лет. Сначала в качестве личного подсобного хозяйства, а с 2018 года в качестве КФХ. И в 2019 году подал документы на конкурсный отбор, на получения гранта «Начинающий Фермер».
Комиссией Правительства Сахалинской области по вопросам АПК было принято решение о предоставлении гранта КФХ Гурулёву П.С. в размере 1,5 млн. рублей.
Средства гранта потрачены на приобретение пчелосемей, оборудования для изготовления рамок для сот, строительство павильона для содержания пчел.
И если в 2018 году в хозяйстве произвели 120 кг меда, то уже после расширения производственной базы и увеличения количества пчелосемей в 2019 году произведена 1 тн меда, а в 2020 году объем произведенной продукции составит 1,5 тн.
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