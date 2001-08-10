Всероссийская акция «Народный кинопоказ» стартовала на Сахалине
Островной регион первым в стране организовал бесплатный показ фильма «Подольские курсанты». Ленту, которая рассказывает о реальных событиях Великой Отечественной войны, сегодня представили в киноконцертном зале «Октябрь» Южно-Сахалинска.
Зрителями стали студенты островных вузов, в том числе участники фестиваля «Сахалинская студенческая весна» и национального музыкального проекта «Универвидение.Авторы». Мероприятие также посетил председатель Российского союза молодёжи Павел Красноруцкий, который прибыл на Сахалин из Москвы.
– Этот фильм рассказывает о подвиге молодых ребят, 19-20 лет. Им был дан приказ продержаться 3 дня, а они простояли 12 дней, отстаивали нашу страну, не пустили фашистов в Москву. Вы такие же молодые люди, постарайтесь пропустить эту историю через себя. Мы поставили себе задачу – показать этот фильм в самых удаленных уголках нашей страны. Он будет представлен практически по всех районах, городах России бесплатно, – обратился к сахалинцам Павел Красноруцкий.
Фильм рассказывает о подвиге подольских курсантов, совершенном в октябре 1941 года под Москвой. Бойцы получили приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать фашистских захватчиков.
На Ильинский рубеж были направлены около 3,5 тысяч курсантов и их командиров, которые ценой своей жизни помогли остановить многократно превышающие силы врага и на двенадцать дней стали преградой на его пути к Москве. Столь массового самоотверженного подвига молодых ребят-комсомольцев, который был продемонстрирован подольскими курсантами на Ильинском рубеже, мировая военная история не знает.
– Мы очень рады, что именно Сахалинская область даёт старт этой акции. Особенно приятно, что премьера фильма совпадает с государственным праздником – Днем героев Отечества. Подольские курсанты, совершили великий подвиг. Надеемся, что наши ребята поймут насколько это было важно для нашей страны, - отметил руководитель Сахалинского отделения общественной организации «Российский союз молодежи» Александр Гаранин.
В основу сценария ленты легли рассекреченные архивные материалы Министерства обороны РФ и воспоминания бывших курсантов. Эксперты отмечают фактологическую точность описания исторических событий в фильме, что позволяет использовать киноматериал не только в воспитательной работе, но и в образовательном процессе.
Отметим, акцию «Народный кинопоказ» проводит Российский Союз Молодежи и студия «ВоенФильм». Показ фильма будет проходить во всех регионах страны до 1 мая.
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