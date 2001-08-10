Сахалин и Канада обменялись опытом лечения коронавируса
Телемост с иностранными коллегами организовал региональный минздрав. Глава ведомства Владимир Кузнецов обсудил подходы в лечении опасной инфекции с Директором Центра симуляционного обучения Mount Sinai Hospital (Канада), доктором медицины, магистром по сердечно-сосудистой физиологии Всеволодом Перельманом. Участие в сеансе дистанционного общения приняла и Оксана Солонина, главный внештатный инфекционист областного минздрава.
Участники телемоста отметили, что коронавирус сегодня является медицинской проблемой №1. Распространение опасной инфекции приводит к остановке плановых операций по всему миру. Канада – не исключение.
– Есть установленный порог по количеству занятых коек в стационарах по конкретной инфекции, если он превышен, это ведет к прекращению плановой оперативной деятельности. Это обязательная мера в таких ситуациях. Регулировать заболеваемость пока можем только ограничительными мерами среди населения, хотя без помощи полиции это трудно удается. Вот прошел День Благодарения, через неделю-две, думаю, будет вспышка. Впереди Рождество и уже есть ощущение тревоги, – поделился информацией о ситуации в стране Кленового листа Всеволод Перельман, врач с мировым именем, один из координаторов лечения коронавирусной инфекции в североамериканском государстве.
Ситуация с ограничением плановой госпитализации схожа с российскими реалиями. Особенности протекания инфекции, ее длительный инкубационный период ставят под угрозу работу любого медицинского подразделения. И в этих обстоятельствах важно не допустить срывов оказания экстренной и неотложной помощи.
– Мы постарались сохранить оказание плановой помощи для пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, бронхолегочными заболеваниями, людей в возрасте 65+. Это наиболее уязвимые категории, для которых проведение операции может иметь жизненные показания, – рассказал министр здравоохранения Владимир Кузнецов.
Он добавил, что в Сахалинской области ограничения на плановую госпитализацию действуют в соответствии с федеральными постановлениями и принятыми во всем мире нормами эпидемиологической безопасности.
В ходе телемоста руководителя инфекционного госпиталя Оксану Солонину заинтересовало, каким образом проводится лекарственная терапия заболевших коронавирусом в Канаде. В этом вопросе специалисты двух государств нашли много общего, схемы лечения содержат одинаковые компоненты. Единый подход выявился и в определении показаний к госпитализации пациентов с коронавирусом.
– Госпитализация – только при тяжелом состоянии. В остальных случаях – лечение дома, под контролем приходящих медиков. У нас это так. Все ждут вакцину, люди уже устали. В России процесс иммунизации начался и это правильно. В Канаде все идет чуть медленнее, но мы тоже рассчитываем, что в ближайшее время вакцина будет получена, – сказал Всеволод Перельман.
Напомним, Сахалинская область начала процесс вакцинации первой на Дальнем Востоке и одной из первых в стране вместе с Москвой. Прививку от коронавируса уже начали получать медицинские работники Южно-Сахалинска, Охи, Корсакова, Курильских островов. Сегодня к этому процессу подключатся и педагоги из областного центра.
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