В Южно-Сахалинске автобусы № 5, 34, 63 возвращаются к постоянной схеме движения
С 10 декабря автобусы № 5, 34 и 63 вернутся к постоянной схеме движения после завершения ремонтных работ и открытия проезда к площадке за Дорожной больницей.
Напомним, с 29 октября в районе ул. Украинской велись строительно-ремонтные работы по прокладке инженерных сетей к строящемуся зданию военного госпиталя. Временно конечным и начальным остановочным пунктом по автобусным маршрутам № 5, 34 и 63 была площадка около дома №14/1 по ул. Украинской. С сегодняшнего дня общественный транспорт вернется к прежней схеме движения и будет разворачиваться за Дорожной больницей.
Для получения информации о работе, месте нахождения, расписании пассажирского транспорта необходимо обращаться в диспетчерскую службу по телефону 51-00-51. Также для просмотра в реальном времени информации о местонахождении автобусов можно воспользоваться порталом bus.yuzhno-sakh.ru.
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