Сахалинцев приглашают на вебинар «Мой бизнес». Мероприятие проводит Министерство экономического развития Российской Федерации совместно с Корпорацией «Синергия».

Трансляция вебинара будет доступна 10 декабря 2020 года с 10:00 до 12:35 часов (московское время) на цифровой платформе Synergy.Online по итогам прохождения регистрации или авторизации по ссылке: https://svnergy.onlme/webmars.

В рамках мероприятия спикеры поделятся информацией об использовании цифровых технологий для налаживания экспорта, онлайн-продвижении как эффективном способе продаж в эпоху пандемии, а также сервисах и платформах, которые можно использовать для успешной торговли с другими странами.

Темы вебинара:

Оцифровать все! Как перейти к цифровому взаимодействию между бизнесом и инфраструктурой поддержки?

Как перейти к цифровому взаимодействию между бизнесом и инфраструктурой поддержки? Цифровая платформа «Мой экспорт» . Все плюсы использования информационной системы.

. Все плюсы использования информационной системы. Продвижение экспортеров. Как продавать продукцию онлайн?

Как продавать продукцию онлайн? Рабочая группа ВТО по ММСП. Разработка решений для эффективного участия предприятий в международной торговле.

Разработка решений для эффективного участия предприятий в международной торговле. Global Trade Helpdesk . Помощь МСП для выхода на международные рынки.

Помощь МСП для выхода на международные рынки. Digital-экспортер. Как бизнесу адаптироваться к цифровым форматам?

Подробная программа доступна для скачивания по ссылке: https : ZZdocs . google . comZdocumentZdZ 1 AE 7 QtTj - 7 UA KsC 2 gSIC 9 HbqQIT 1 Atb 3 axFyb 0 faeUZedit ? pli =1.

Спикеры:

Максим Астапенков , генеральный директор АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области»;

генеральный директор АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области»; Алексей Михайлик , вице-президент АО «Российский экспортный центр»;

вице-президент АО «Российский экспортный центр»; Валерия Антоненко , заместитель директора АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» - руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртской Республики;

заместитель директора АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» - руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртской Республики; Александра Мочалова , старший эксперт АНО «Центр экспертизы ВТО»;

старший эксперт АНО «Центр экспертизы ВТО»; Мария Соколова, консультант по торговому анализу Международного Торгового Центра (ВТО/ООН);

Наталия Багрова, генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области».