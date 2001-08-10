Сахалинцев приглашают на вебинар «Мой бизнес»
Сахалинцев приглашают на вебинар «Мой бизнес». Мероприятие проводит Министерство экономического развития Российской Федерации совместно с Корпорацией «Синергия».
Трансляция вебинара будет доступна 10 декабря 2020 года с 10:00 до 12:35 часов (московское время) на цифровой платформе Synergy.Online по итогам прохождения регистрации или авторизации по ссылке: https://svnergy.onlme/webmars.
В рамках мероприятия спикеры поделятся информацией об использовании цифровых технологий для налаживания экспорта, онлайн-продвижении как эффективном способе продаж в эпоху пандемии, а также сервисах и платформах, которые можно использовать для успешной торговли с другими странами.
Темы вебинара:
- Оцифровать все! Как перейти к цифровому взаимодействию между бизнесом и инфраструктурой поддержки?
- Цифровая платформа «Мой экспорт». Все плюсы использования информационной системы.
- Продвижение экспортеров. Как продавать продукцию онлайн?
- Рабочая группа ВТО по ММСП. Разработка решений для эффективного участия предприятий в международной торговле.
- Global Trade Helpdesk. Помощь МСП для выхода на международные рынки.
- Digital-экспортер. Как бизнесу адаптироваться к цифровым форматам?
Подробная программа доступна для скачивания по ссылке: https:ZZdocs.google.comZdocumentZdZ1AE7QtTj- 7UA KsC2gSIC9HbqQIT1 Atb3axFyb0faeUZedit?pli=1.
Спикеры:
- Максим Астапенков, генеральный директор АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области»;
- Алексей Михайлик, вице-президент АО «Российский экспортный центр»;
- Валерия Антоненко, заместитель директора АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» - руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртской Республики;
- Александра Мочалова, старший эксперт АНО «Центр экспертизы ВТО»;
- Мария Соколова, консультант по торговому анализу Международного Торгового Центра (ВТО/ООН);
- Наталия Багрова, генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области».
Вебинар для всех участников бесплатный. Трансляция доступна по ссылке (регистрация не требуется): https:ZZsynergy.onlineZwebinarsZtsifrovizatsiya-eksportnoy-deyatelnosti-10-dekabrya.
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