500 преподавателей из ведущих школ и вузов страны привлекут к обучению сахалинских и курильских детей
500 преподавателей из ведущих школ и вузов страны привлекут к обучению сахалинских и курильских детей. Конкурсный отбор педагогов для систем общего, среднего профессионального и высшего образования запустят в ближайшие дни. Такие планы обсуждались сегодня на встрече губернатора Валерия Лимаренко с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзором Музаевым. В разговоре, который состоялся в областном правительстве, также приняли участие президент управляющей компании «Просвещение» Михаил Кожевников, зампред регионального правительства Владимир Ющук и областной министр образования Анастасия Киктева.
– Принципиально важная задача – повысить качество образования на островах. Для этого необходимо использовать все доступные нам средства. Так, сегодня 100 процентов школ подключены к высокоскоростному интернету и полностью обеспечены компьютерным оборудованием. Это позволяет нам беспрепятственно организовывать дистанционные занятия. Педагоги с материка с помощью видеосвязи будут проводить для наших ребят дополнительные уроки и лекции. Это особенно актуально для тех населенных пунктов, в которых не хватает высококвалифицированных кадров, – отметил Валерий Лимаренко.
Для обучения в дистанционном формате планируется привлечь 150 преподавателей вузов и 350 учителей школ. При этом разница во времени между европейской частью страны и Сахалинской областью позволит преподавателям комфортно совмещать свою основную работу с дополнительными занятиями для островных ребят. При этом специалисты не будут заменять местных учителей – они лишь дополнят своими занятиями образовательный процесс, сделав его более современным и разнообразным.
– Это абсолютно правильный подход, – заметил Анзор Музаев. – Кстати, на Сахалине мы отдельно проведем несколько круглых столов и семинаров для директоров школ и руководителей районных отделов образования. Мы будем не только говорить, но и слушать пожелания ваших работников. Осмыслив их, подумаем в какие из наших проектов можно включить Сахалинскую область, чтобы они были полезными для региона.
Также собравшиеся обсудили инициативу островного региона по внедрению программы «Двух дипломов», профориентационные мероприятия и новые предложения для подготовки кадров для рыбодобывающей отрасли.
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