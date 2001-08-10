Сахалин одним из первых в стране приступил к вакцинации учителей от коронавируса
Прививочная кампания сегодня стартовала в консультационно-диагностическом центре Южно-Сахалинска. Вакцину получают учителя из разных школ областного центра. Процедура полностью добровольная и бесплатная. Ранее защиту от COVID-19 начали получать медицинские работники Сахалина и Курил, которые взаимодействуют с заболевшими людьми.
– Наша область одной из первых в стране наряду с Москвой приступила к вакцинации жителей от коронавируса. Сегодня прививаются педагоги. Это люди, которые работают с детьми и им очень важно быть здоровым и не бояться заболеть. Вакцинация проходит дисциплинированно, учителя пришли вовремя, все с настроением, прививки делают охотно. Все осознают, что лучше привиться и избежать опасной инфекции. Я, как врач тоже считаю, что вакцинироваться надо, – отметила Елена Буравка, заместитель главного врача по лечебной работе.
Процедура получения прививки занимает некоторое время, так как в каждом случае нужно пройти предварительные процедуры. Сначала на каждого пациента заводят медицинскую документацию, затем проходит осмотр врача. Проверяется давление, пульс, аллергический анамнез и только после этого пациента допускают до прививки. После вакцинации – меднаблюдение еще в течение 30 минут. Повторная прививка назначается через 3 недели.
Учитель школы №30 Южно-Сахалинска Юлиан Красавин пришел на вакцинацию одним из первых.
– Сделать прививку я согласился сразу, как только такое предложение прозвучало от директора школы. Летом у меня болела мама. Я рад, что возможность поставить прививку у меня появилась уже в декабре. Скоро поеду в Москву на курсы. Там обстановка хуже, чем у нас и больше вариантов заболеть, поэтому решил поостеречься и поставить прививку, – отметил Юлиан Красавин. – Считаю, что наша страна может делать качественные продукты в том числе и лечебные препараты, поэтому полностью доверяю отечественной вакцине.
Заместитель директора гимназии №2 Татьяна Чуприкова считает, что прививка спасает не только здоровье отдельного человека, но и рабочий процесс.
– Мы в группе риска. Через нас проходит большое количество людей ежедневно: ребята, родители, учителя, к сожалению, среди них есть и больные, поэтому надо обезопасить себя и свою семью. Болезнь одного педагога может нарушить весь образовательный процесс. Поэтому хорошо, что нам дают возможность привиться одними из первых, – пояснила замдиректора.
Напомним, островной регион одним их первых в стране и первым на Дальнем Востоке приступил к вакцинации жителей от опасной инфекции. В минувшее воскресенье 6 декабря в Южно-Сахалинск доставили партию бесплатной отечественной вакцины. Чтобы это произошло как можно скорее, губернатор Валерий Лимаренко провёл ряд рабочих совещаний в Москве. Данный вопрос продолжает находиться на особом контроле у главы региона.
Прививочная кампания будет многоступенчатой. После врачей, учителей и социальных работников привиться от ковида смогут и другие жители области. Региональному министерству здравоохранения поручено организовать вакцинацию максимально комфортно для людей. Для этого будут задействованы все ресурсы: линия 1-300, запись через портал госуслуг. Также проработают вопрос доставки жителей отдаленных населенных пунктов к местам вакцинации. Все это – необходимые шаги для того, чтобы защитить сахалинцев и курильчан от болезни и вернуть жизнь в нормальное русло.
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