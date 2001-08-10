Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2020
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13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам окажут бесплатную юридическую помощь в областной библиотеке

Сахалинцам окажут бесплатную юридическую помощь в областной библиотеке

Специалисты Сахалинского регионального отделения Ассоциации юристов России 11 декабря проведут бесплатные юридические консультации в областной библиотеке.

Юристы будут консультировать посетителей по вопросам гражданского, семейного и трудового права с 14:00 до 16:00 в Региональном центре Президентской библиотеки (третий этаж СахОУНБ).

Справки по телефону: +7 (4242) 45-25-22.

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