Сахалинстат продолжает фиксировать рост и снижения цен на продукты и услуги в островном регионе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ноябре этого года индекс потребительских цен по сравнению с октябрем составил 101,4%.

Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,7%, с начала года цены на продукты выросли на 5,6%.

Самыми подорожавшими продуктами по итогам ноября оказались масло подсолнечное, прибавившее в цене 13% и сахар-песок - 6,3%.

Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров на 3,8% стало дороже печенье, на 3,1% - масло оливковое, на 3,0% - кетчуп, на 2,4% - чай зеленый, на 2,0% - кофе натуральный растворимый, на 1,9% – яйца куриные, на 1,6% - молоко сгущенное, на 1,5% - мука пшеничная, на 1,2% - сыры сычужные твердые и мягкие, на 1,1% - конфеты шоколадные, на 1,0% - майонез, окорочка куриные.

В группе рыбопродуктов рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) подорожала на 1,6%, икра лососевых рыб – на 1,3%, филе рыбное – на 1,2%. При этом отмечается снижение цен на рыбу мороженую неразделанную, рыбу соленую, маринованную, копченую, кальмары мороженые - на 0,6 - 1,4%.

В группе колбасных изделий и продуктов из мяса и птицы зафиксирован рост цен на колбасу сырокопченую (0,5%), колбасу полукопченую, сосиски, сардельки (1,0%), мясокопчености (1,6%).

Среди молочных продуктов отмечается повышение цен на творог нежирный - 5,6%, сметану - 1,7%, кисломолочные продукты - 1,4%, йогурт - 1,1%.

В группе макаронных и крупяных изделий цены на крупу гречневую выросли за месяц на 3,0%, рис – на 2,1%, крупу овсяную и перловую – на 1,0%. В то же время пшено и крупа манная подешевели на 0,5 - 1,8% соответственно.

Среди плодоовощной продукции наиболее заметно подорожали свежие огурцы и помидоры, на 67,3% и 30,5% соответственно. Рост цен на бананы составил 19,3%, лимоны – 9,6%, виноград – 3,9%, апельсины – 2,9%, груши - 2,3%, лук репчатый – 1,1%. Вместе с тем, наблюдается сезонное снижение цен на капусту белокочанную (-3,4%), свёклу столовую (-2,9%), морковь (-2,4%), яблоки (-1,6%), картофель (-1,5%).

Непродовольственные товары за месяц подорожали на 2,0%, с начала года – на 4,8%.

В ноябре, среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров, отмечался рост цен на легковые автомобили - 5,4%, свежесрезанные цветы - 4,3%, набор мягкой мебели - 2,9%, дизельное топливо - 2,3%, ковры и ковровые изделия - 2,0%, табачные изделия - 1,3%, медикаменты - 1,2%, одежду детскую - 1,1%.

На региональном рынке нефтепродуктов средняя цена дизельного топлива по Сахалинской области в ноябре 2020 г. составила 57,59 рубля за литр (ноябрь 2019 г. – 54,90 руб./л), бензина автомобильного марки АИ-92 – 51,91 рубля за литр (ноябрь 2019 г. – 47,07 руб./л), марки АИ-95 – 55,02 рубля за литр (ноябрь 2019 г. – 49,44 руб./л), марки АИ-98 – 59,41 рубля за литр (ноябрь 2019 г. – 53,19 руб./л).

В группе услуг отмечается повышение цен на ветеринарные услуги - 0,2%. Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи снизилась на 0,4%.

C изменением потребительских цен изменилась и стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Так, в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце ноября она составляла 6276,81 рубля, за месяц рост на 0,6% (к декабрю 2019 г. рост - на 8,9%). Стоимость набора в Южно-Сахалинске – 6091,65 рубля, Корсакове – 6276,93 рубля, Поронайске – 6315,18 рубля, Охе – 7081,53 рубля.