Стоимость новогодних салатов подсчитал Сахалинстат

До Нового Года осталось меньше месяца. Многие сахалинцы уже начали планировать, где и как отметить праздник, а главное - сколько на это потратить.

Стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола в расчете на семью сахалинцев из четырех человек выросла в ноябре 2020 года на 7,5% по сравнению с ноябрем 2019 года, и составила 8127,26 рубля (ноябрь 2019-го – 7562,07 рубля).

Среди продуктов набора больше всего подорожали свежие помидоры (+48,30%), отечественное игристое вино (+27,28%), лимоны (+18,47%), картофель (+15,76%), красная икра (+15,05%), твёрдые сорта сыров (+13,99%).

"Оливье" считают традиционным салатом в новогоднюю ночь еще со времен СССР. Из года в год из-за подорожания продуктов повышается и цена салата.

За основу расчётов сотрудники Сахалинстата взяли рецепт, используемый для определения индекса оливье Росстатом. Он включает в себя консервированные огурцы (500 г), зеленый горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), яйца куриные (4 шт.), вареную колбасу (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

В Сахалинской области средняя стоимость продуктов для "Оливье" за год выросла на 9,0%. В ценах ноября этого года стоимость салата на семью из четырех человек обойдется сахалинцам в 485,23 рубля против 445,29 рубля в ноябре 2019-го.

Дешевле будет приготовить другой популярный салат - "Селедка под шубой". Для него понадобятся: сельдь соленая (350 г), картофель (400 г), свёкла (350 г), морковь (200 г), яйца куриные (2 шт.), репчатый лук (100 г) и майонез (300 г). "Cеледка под шубой" на четверых обойдется примерно в 245,87 рубля, исходя из ноябрьских цен. А в прошлом году сахалинцы тратили на него 226,04 рубля.

За год подорожали почти все составляющие салатов. Цена моркови выросла на 22,1%. Консервы овощные натуральные консервированные и маринованные подорожали на 9,5%, майонез — на 9,0%, десяток куриных яиц – на 8,3%, свёкла столовая – на 7,9%, лук репчатый – на 7,3%, колбаса вареная – на 6,7%, сельдь соленая – на 4,8%, а вот картофель, наоборот, подешевел – на 22,6%.

Как отметили в Сахалинстате, все подсчёты - условные. Окончательная цена готового блюда зависит от ценников в разных магазинах острова и от рецепта приготовления.