В областном центре готовится к реализации второй сезон проекта «Социальные танцы»
Бесплатные занятия по различным танцевальным направлениям станут доступны для большего числа горожан. Сегодня актив проекта решает организационные вопросы и прорабатывает возможности включения в программу занятий новые стили.
Желающих присоединиться ждут в аккаунте студии «Лаим» в инстаграме @laim_dance_studio. Напомним, что при реализации сахалинского проекта «Социальные танцы» при грантовой поддержке муниципалитета в рамках конкурса «Мы и наш город» уже состоялось 40 открытых бесплатных занятий по различным направлениям: сальса, бачата, меренге, ча-ча-ча, рок-н-ролл, буги-вуги, вальс, хороводные танцы, хип-хоп и др. В них приняли участие более 1000 человек, большинство из которых никогда прежде не имели опыта в танцах.
- На днях мы приняли участие в мастер классах в рамках большого всероссийского проекта «Бачата по-русски» от призера Чемпионата мира Bachata Stars International 2018 Дмитрия Вагиса. Собранные от реализации проекта средства пойдут на благотворительность в фонд «Верю в чудо». Со своей стороны мы получили возможность отточить свое мастерство, попробовать себя в футворке, уделить внимание важному аспекту парного танцевания – взаимодействию с партнером. Новым опытом мы очень вдохновлены. Дмитрий высоко оценил наш потенциал, это дорогого строит, - отметила руководитель сахалинского проекта «Социальные танцы» Ксения Карпенюк.
Сахалинцы также заявили о себе как активные участники проекта «Бачата по-русски», собрав самую большую сумму, выйдя на первое место среди 30 городов-участников общероссийской акции. По итогам мастер-классов было собрано на благотворительные цели более 100 тысяч рублей.
Партнером в проведении мастер-классов с именитым танцором выступила Сахалинская филармония.
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