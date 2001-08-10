В областном центре готовится к реализации второй сезон проекта «Социальные танцы»

Бесплатные занятия по различным танцевальным направлениям станут доступны для большего числа горожан. Сегодня актив проекта решает организационные вопросы и прорабатывает возможности включения в программу занятий новые стили.

Желающих присоединиться ждут в аккаунте студии «Лаим» в инстаграме @laim_dance_studio. Напомним, что при реализации сахалинского проекта «Социальные танцы» при грантовой поддержке муниципалитета в рамках конкурса «Мы и наш город» уже состоялось 40 открытых бесплатных занятий по различным направлениям: сальса, бачата, меренге, ча-ча-ча, рок-н-ролл, буги-вуги, вальс, хороводные танцы, хип-хоп и др. В них приняли участие более 1000 человек, большинство из которых никогда прежде не имели опыта в танцах.

- На днях мы приняли участие в мастер классах в рамках большого всероссийского проекта «Бачата по-русски» от призера Чемпионата мира Bachata Stars International 2018 Дмитрия Вагиса. Собранные от реализации проекта средства пойдут на благотворительность в фонд «Верю в чудо». Со своей стороны мы получили возможность отточить свое мастерство, попробовать себя в футворке, уделить внимание важному аспекту парного танцевания – взаимодействию с партнером. Новым опытом мы очень вдохновлены. Дмитрий высоко оценил наш потенциал, это дорогого строит, - отметила руководитель сахалинского проекта «Социальные танцы» Ксения Карпенюк.

Сахалинцы также заявили о себе как активные участники проекта «Бачата по-русски», собрав самую большую сумму, выйдя на первое место среди 30 городов-участников общероссийской акции. По итогам мастер-классов было собрано на благотворительные цели более 100 тысяч рублей.

Партнером в проведении мастер-классов с именитым танцором выступила Сахалинская филармония.