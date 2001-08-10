Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2020
Сегодня 02:53
73,71|89,13|48,99
Холмчанин использовал гитару во время драки со знакомым
17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Акция «Городская елка добра» в Южно-Сахалинске исполнит детские желания

Акция «Городская елка добра» в Южно-Сахалинске исполнит детские желания

Благотворительная новогодняя акция "Городская ёлка добра" стартует в Южно-Сахалинске. Её идея - украсить праздник тем, кто его особенно ждет. Администрация решила подарить чудо детям, которые по каким-то причинам в Новый год могут остаться без подарков. Это дети из нескольких многодетных семей и оказавшиеся в социально опасном положении.

Как отметили в мэрии, в преддверии наступления 2021 года команда единомышленников исполнит 21 детскую мечту. Организаторы надеются, что акция найдет отклик среди благотворителей и волонтёров и в итоге исполненных новогодних желаний станет еще больше.

Дети уже пишут письма к Деду Морозу, кураторы работают с подопечными семьями, чтобы узнать о первоочередных нуждах.

К акции приглашают присоединиться неравнодушных людей, общественные организации и предпринимателей. О своем желании поддержать инициативу и исполнить детскую мечту можно написать на электронную почту: press@yuzhno-sakh.ru или в WhatsApp по телефону: +79147567443.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?