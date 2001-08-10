Акция «Городская елка добра» в Южно-Сахалинске исполнит детские желания
Благотворительная новогодняя акция "Городская ёлка добра" стартует в Южно-Сахалинске. Её идея - украсить праздник тем, кто его особенно ждет. Администрация решила подарить чудо детям, которые по каким-то причинам в Новый год могут остаться без подарков. Это дети из нескольких многодетных семей и оказавшиеся в социально опасном положении.
Как отметили в мэрии, в преддверии наступления 2021 года команда единомышленников исполнит 21 детскую мечту. Организаторы надеются, что акция найдет отклик среди благотворителей и волонтёров и в итоге исполненных новогодних желаний станет еще больше.
Дети уже пишут письма к Деду Морозу, кураторы работают с подопечными семьями, чтобы узнать о первоочередных нуждах.
К акции приглашают присоединиться неравнодушных людей, общественные организации и предпринимателей. О своем желании поддержать инициативу и исполнить детскую мечту можно написать на электронную почту: press@yuzhno-sakh.ru или в WhatsApp по телефону: +79147567443.
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