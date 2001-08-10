Сахалинские нейрохирурги осваивают инновационные технологии

Нестандартный подход в лечении позвоночника молодой жительницы Сахалина применили островные нейрохирурги. Для стабилизации позвонков был разработан титановый протез, который полностью повторяет фрагмент скелета пациентки.

Тяжелая автомобильная травма, затем операция, которая дала возможность жить и двигаться – спустя 7 лет после этих событий южносахалинке Марии Васильевой пришлось вновь обратиться к врачам. Дискомфорт и нестерпимые боли оказались симптомами смещения позвонков. Установленная ранее металлоконструкция уже не выдерживала нагрузки. Перед врачами стояла сложнейшая задача по совмещению прежних имплантатов со скелетом и новой титановой пластиной.

– Нужно было сохранить и старую пластину, и прикрепить новую. После проведения первой операции осталось недостаточно костной ткани, пришлось использовать фрагмент тазовой кости. И на всю эту конструкцию наращивать новый имплантат, – рассказал об особенностях операции заведующий нейрохирургическим отделением областной клинической больницы Андрей Антонов.

Для проведения операции не подходил стандартный имплантат. Сахалинские врачи связались с российской компанией, специализирующейся на производстве расходных материалов по современным технологиям. Сначала по индивидуальному проекту была создана трехмерная модель, а потом уже изготовили титановый протез. Спустя полтора месяца после операции рентгенологические исследования показали, что для лечения выбрали правильную тактику.

– Конечно, я понимала сложность и нестандартность операции, риски, связанные с ней. И очень рада, что на моем пути повстречался врач Андрей Владимирович Антонов. Буквально на третьи сутки после операции я уже ходила. Сейчас в целом чувствую себя хорошо, есть видимые улучшения, боли прошли. Хочется скорее вернуться к любимой работе после прохождения периода реабилитации, – поделилась Мария.

Сейчас сахалинка проходит курс восстановления и готовится к возвращению на работу, в школу. Для нейрохирургов областной больницы эта операция стала уже 350-ой в этом году, проведенной на позвоночнике. Всего же за 2020-ый специалисты отделения провели более 600 оперативных вмешательств.