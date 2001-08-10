Южно-сахалинский предприниматель доставляет горячие обеды врачам в рамках акции #МыВместе

Южно-сахалинский предприниматель, владелец кафе, Тимофей Нагибин на протяжении трех месяцев организует доставку горячего питания врачам городской поликлиники, которые в условиях борьбы с коронавирусом переведены на усиленный график работы.

Ежедневно работники кафе готовят обеды, упаковывают их в одноразовые контейнеры. Персоналу городской поликлиники № 2 передают порции с салатом, первым блюдом и горячим. Бизнесмен уверен, что медицинским работникам, которые сегодня трудятся в очень напряженных условиях и несут ответственность за жизнь и здоровье пациентов, особенно необходима поддержка.

– Я видел, какая сумасшедшая нагрузка у врачей в поликлинике. Среди них много молодых хрупких женщин. Посоветовались с партнерами и решили по возможности оказывать помощь. А нам очень приятно видеть их благодарные улыбки. Сейчас непростое время, надо помогать друг другу, – рассказал Тимофей Нагибин.

Работники поликлиники выражают большую благодарность бизнесмену за помощь и признают, что в сегодняшних условиях и врачи, и медсестры действительно работают на износ. Думать об организации обеда просто некогда. Внимание и забота со стороны незнакомых людей в такой ситуации очень ценна.

Искреннее желание помочь тем, кто сегодня нуждается в помощи, объединяет все больше южносахалинцев. Так, в рамках акции #МыВместе волонтеры города помогают пожилым и маломобильным гражданам в доставке продуктов питания и других товаров первой необходимости. Помимо этого добровольцы забирают рецепты в поликлиниках, покупают лекарства, оплачивают коммунальные услуги.

В акции также приняли участие депутаты городской Думы, представители Южно-Сахалинского отделения «Союз женщин России», региональной национально-культурной автономии татар и ряд предпринимателей — они передали в медучреждения продуктовые наборы. Также городская Дума и администрация Южно-Сахалинска временно передали часть своих автомобилей медикам, чтобы они могли ездить на вызовы.

Предприниматели, желающие присоединиться к акции #МыВместе и оказать помощь в организации питания врачей, могут оставить заявку по телефону 300-790 (доб.3).