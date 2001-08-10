Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2020
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На Сахалине проходит бесплатная вакцинация от вируса папилломы человека
10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

За сутки в Сахалинской области подтвердили еще 141 случай заболевания коронавирусом

За сутки в Сахалинской области подтвердили еще 141 случай заболевания коронавирусом
На Сахалине и Курилах за сутки подтвердили 141 случай коронавируса.
 
Как сообщает Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко, 100 человек выписаны с выздоровлением.
 
Итого на 10 декабря в Сахалинской области 12 823 случая заболевания, 9 584 человека выписаны с выздоровлением, 11 умерших,  3 288 проходят лечение.

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