На Парамушире появился первый в районе большой спорткомплекс с бассейном

В двухэтажном здании разместились спортивные залы с современными силовыми и кардиотренажерами, бассейн, душевые и раздевалки, игровая зона для детей, медицинский кабинет. Общая площадь здания – более 2 тысяч квадратных метров.

Больше всего курильчане ждали большой бассейн размером 25 на 8,5 метров. Теперь у юных и взрослых островитян появится возможность заниматься плаванием.

– Я очень рад, что буду купаться в таком большом и красивом бассейне. Обязательно запишусь в секцию, – поделился маленький Глеб Халипов.

– В нашем районе раньше нигде не было возможности поплавать. Море у нас не прогревается даже летом. Поэтому мы очень рады, что в Северо-Курильске открылся такой прекрасный спортивно-оздоровительный комплекс. Сюда будут ходить не только дети, но и их родители, бабушки и дедушки, – уверена местная жительница Ирина Колокольцева.

Как рассказал директор нового спортивно-оздоровительного комплекса «Косатка» Олег Стучинский, уже в конце декабря планируется запустить занятия в секции по плаванию. Сегодня формируются списки желающих освоить кроль, брасс и баттерфляй.

– Наконец-то, наши дети, выезжая в отпуск, будут без боязни входить в воду. Спасибо всем, кто участвовал в осуществлении этой мечты. Открытие спорткомплекса впишется в историю нашего района. Приглашаем всех оздоравливаться, – сказал Олег Стучинский.

Любители тяжелой атлетики начали тренироваться уже сегодня. Спортсмен и тренер Алексей Паршенцев отметил хорошее оснащение силового зала.

– Теперь мы сможем тренироваться на серьезном уровне. Очень вдохновляет тренерский состав – кандидаты и мастера спорта. Они будут делиться с нами своим невероятным опытом и помогут достигать результатов на соревнованиях, – считает житель Северо-Курильска.

Отметим, что спортивно-оздоровительный комплекс приспособлен для маломобильных жителей. Строители учли все требования сейсмической и пожарной безопасности. Наружные стены утеплили минераловатными плитами и облицевали композитными панелями.

Строительство объекта велось с 2017 года в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов, которая реализуется по поручению Президента Владимира Путина.

Название для спорткомплекса выбрали сами жители Северо-Курильского района: на голосовании большинство поддержало «Косатку».