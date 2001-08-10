В Сахалинской области в первом чтении принят закон об областном бюджете на предстоящую трехлетку
Депутаты Сахалинской областной Думы в целом согласились с параметрами регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Законопроект поддержало абсолютное большинство народных избранников в ходе сегодняшнего пленарного заседания.
Основные параметры закона об областном бюджете на три года озвучила министр финансов региона Ольга Лопатина. В своем выступлении она отметила, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную пандемией новой коронавирусной инфекции, снижением мировых цен на углеводороды и сокращением добычи нефти, бюджет удалось сформировать с учетом приоритетных для области задач и сбалансировать его по расходам и доходам.
Объем доходов областного бюджета в 2021 году прогнозируется в размере 109,3 миллиарда рублей, в 2022 году – 92 миллиарда, в 2023 году – 87,6 миллиарда рублей. Общий объем расходов в 2021 году запланирован на уровне 129,5 миллиарда рублей, в 2022 году – 105 миллиардов, а в 2023 году – 99,9 миллиарда рублей.
Как и в предыдущие годы, бюджет сохраняет социальную направленность. В 2021 году на социальную сферу будет направлено 73,5 миллиарда, что составит более 56% от общего числа расходов и позволит областным властям в полном объеме выполнить свои обязательства перед жителями. Меры социальной поддержки и оплата труда работникам бюджетной сферы в 2021 году будут проиндексированы на 3,7%, а в 2022 и 2023 годах – на 4% ежегодно.
На бюджетные инвестиции в ближайшие три года направят 64,2 миллиарда рублей. За счет этих средств построят и реконструируют 16 объектов образования (9 новых школ и 7 детских садов); 6 учреждений социального обслуживания, из них 3 интерната и пансионат для престарелых граждан и инвалидов; 28 объектов здравоохранения, в том числе 3 больницы, 4 поликлинических отделения, 18 фельдшерских пунктов и врачебных лабораторий; 28 объектов ЖКХ, включая 4 водозабора, 5 котельных; 8 объектов культуры, в том числе 2 школы искусств, 2 дома культуры, 2 центра культурного развития; 15 объектов спорта, из них 5 спорткомплексов, 2 спортзала.
Общий объём межбюджетных трансфертов местным бюджетам составит 48,2 миллиарда рублей.
По итогам обсуждения законопроект поддержали 18 парламентариев из 22 присутствующих – трое воздержались и лишь один выступил против.
– В этом году впервые за последние три года прошли нулевые чтения бюджета, – отметил председатель постоянного комитета Сахалинской областной Думы по экономическому развитию Анатолий Кочнев. – Депутаты провели активные консультации с членами правительства и внесли свои предложения по формированию бюджета. Правительство, на мой взгляд, их учло. В целом, бюджет сохранил свою социальную направленность.
Рассмотрение проекта главного финансового документа во втором чтении запланировано на 17 декабря.
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