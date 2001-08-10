В Южно-Сахалинске прошел телемост с Дедом Морозом
Из специальной студии в Москве Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга поздравил южно-сахалинских ребят и журналистов с наступающими праздниками и ответил на самые разные вопросы.
Напомним, в этом году «Путешествие Деда Мороза с НТВ» охватит 36 городов. Раньше традиционно в каждом городе Дед Мороз встречался с журналистами лично. Но в этом году праздничные пресс-конференции проходят в онлайн-формате. Вместе с главным персонажем Нового года во встрече с журналистами приняли участие и соведущая международного вокального проекта «Ты супер!» Анастасия Пак.
Спонсором «Путешествия Деда Мороза с НТВ» выступает ОАО «РЖД». Информационными партнерами - ИД «Аргументы и факты» и благотворительный фонд издательского дома «АиФ. Доброе сердце», социальная сеть «Одноклассники» и радиостанция для детей и их родителей «Детское радио». Благотворительная акция осуществляется при поддержке Правительства Вологодской области и губернатора Олега Кувшинникова.
Проект активно поддерживают волонтеры со всей России. В этом году добровольцы будут доставлять подарки в социальные учреждения. В Южно-Сахалинске Деда Мороза и команду НТВ ждёт еще онлайн встреча с ребятами из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних «Маячок» и «Алый парус». В каждом центре находятся дети в возрасте от 3-х до 18 лет. Вместе со своими помощниками Дед Мороз приготовил много подарков. Мероприятия реализуются при поддержке волонтерского проекта «Добро в России» и общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
Гостями телемоста в досуговом центре «Теремок» стали победительницы в номинации «Вокальное исполнение» городского конкурса творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Поющие острова» Анастасия и Софья Мельниченко вместе с мамой Ольгой. В зале южно-сахалинской Дачи Деда Мороза с опытными корреспондентами региональных СМИ свои вопросы к Волшебнику озвучили и начинающие журналисты профориентационного объединения Дворца детского творчества старшеклассники Иван Шелегин и Диана Разова. Малыши из детских садов «Матрешка» и «Веснушка» порадовали видеозарисовками своих творческих номеров и спросили Дедушку о самом сокровенном: его друзьях, увлечениях и рабочем графике. К ним присоединилась ученица начальной школы № 6 Алиса Бородина, к слову, именно ее видеовопрос на фоне живописной сахалинской природы получил от Деда Мороза специальный приз.
Сюжет об общении главного зимнего Волшебника с южносахалинцами можно будет посмотреть на канале НТВ в программе «Утро. Самое лучшее». А также в новостных выпусках региональных СМИ 11 декабря.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня От коронавируса в Сахалинской области умер 11-й человек
10:12 Сегодня За сутки в Сахалинской области подтвердили еще 141 случай заболевания коронавирусом
- 10:42 Сегодня Южно-сахалинский предприниматель доставляет горячие обеды врачам в рамках акции #МыВместе
11:04 Сегодня На Парамушире появился первый в районе большой спорткомплекс с бассейном
16:12 4 Декабря В выходные дни южносахалинцев ждет плюсовая температура
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
14:04 7 Декабря Очевидцев исчезновения Игоря Мартьянова в Макаровском районе ищет следком
16:12 7 Декабря Солдат-контрактник с Итурупа пропал на Сахалине
16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
16:42 20 Ноября Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
Выбор редакции
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Назовите главное для вас событие 2020 года.