В Южно-Сахалинске прошел телемост с Дедом Морозом

Из специальной студии в Москве Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга поздравил южно-сахалинских ребят и журналистов с наступающими праздниками и ответил на самые разные вопросы.

Напомним, в этом году «Путешествие Деда Мороза с НТВ» охватит 36 городов. Раньше традиционно в каждом городе Дед Мороз встречался с журналистами лично. Но в этом году праздничные пресс-конференции проходят в онлайн-формате. Вместе с главным персонажем Нового года во встрече с журналистами приняли участие и соведущая международного вокального проекта «Ты супер!» Анастасия Пак.

Спонсором «Путешествия Деда Мороза с НТВ» выступает ОАО «РЖД». Информационными партнерами - ИД «Аргументы и факты» и благотворительный фонд издательского дома «АиФ. Доброе сердце», социальная сеть «Одноклассники» и радиостанция для детей и их родителей «Детское радио». Благотворительная акция осуществляется при поддержке Правительства Вологодской области и губернатора Олега Кувшинникова.

Проект активно поддерживают волонтеры со всей России. В этом году добровольцы будут доставлять подарки в социальные учреждения. В Южно-Сахалинске Деда Мороза и команду НТВ ждёт еще онлайн встреча с ребятами из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних «Маячок» и «Алый парус». В каждом центре находятся дети в возрасте от 3-х до 18 лет. Вместе со своими помощниками Дед Мороз приготовил много подарков. Мероприятия реализуются при поддержке волонтерского проекта «Добро в России» и общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Гостями телемоста в досуговом центре «Теремок» стали победительницы в номинации «Вокальное исполнение» городского конкурса творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Поющие острова» Анастасия и Софья Мельниченко вместе с мамой Ольгой. В зале южно-сахалинской Дачи Деда Мороза с опытными корреспондентами региональных СМИ свои вопросы к Волшебнику озвучили и начинающие журналисты профориентационного объединения Дворца детского творчества старшеклассники Иван Шелегин и Диана Разова. Малыши из детских садов «Матрешка» и «Веснушка» порадовали видеозарисовками своих творческих номеров и спросили Дедушку о самом сокровенном: его друзьях, увлечениях и рабочем графике. К ним присоединилась ученица начальной школы № 6 Алиса Бородина, к слову, именно ее видеовопрос на фоне живописной сахалинской природы получил от Деда Мороза специальный приз.

Сюжет об общении главного зимнего Волшебника с южносахалинцами можно будет посмотреть на канале НТВ в программе «Утро. Самое лучшее». А также в новостных выпусках региональных СМИ 11 декабря.