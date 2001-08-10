Автомобилистам напоминают: снег не защищает газон от повреждений при парковке
С начала года по результатам рейдов сотрудников департамента общественной безопасности и контроля, на основе обращений жителей через портал «Сахалин.онлайн» и официальный сайт города к административной ответственности за парковку на газонах, озелененных территориях и детских площадках привлечено более 1800 нарушителей.
Работа продолжается и с наступлением зимнего периода. Зачастую автовладельцы считают, что сейчас можно смело парковаться на газонах, которые скрыты под снегом и визуальная граница с проезжей частью менее очевидна. Между тем с точки зрения законодательства статус озелененной территории в любое время года остается неизменным, и парковка на ней влечет административную ответственность. Это подтверждает и наработанная судебная практика.
Кроме того, парковка транспортных средств на газонах негативно влияет на озелененные территории даже в зимний период.
Приведем лишь несколько основных негативных факторов, которые в комплексе влияют на состояние придомовых территорий, городских улиц и в целом на комфорт проживания горожан. При оттаивании с кузова и механизмов автомобиля в почву попадают остатки песко-соляной смеси, антифриза, дизтоплива, тормозной жидкости и тд., что крайне негативно влияет на плодородный слой почвы и приводит к уничтожению травяного покрытия.
Уплотнение слоя снега колесами приводит к его загрязнению и более длительному таянию в весенний период, в итоге на этом месте трава долго не всходит. Кроме того, повреждаются кустарники и растения, находящиеся под снегом. В периоды межсезонья и оттепели колесами повреждается растительный слой и на проезжую часть выносится грунт, который в последствии разносится по городским улицам. Парковка на газонах является и одной из причин разрушения бордюров.
В департаменте общественной безопасности и контроля отмечают, что чаще всего парковка на газоне - это результат желания автовладельца для своего удобства парковаться около подъезда, и никак не связано с отсутствием парковочного места. Как правило, в радиусе 200 - 300 метров всегда есть места.
Сотрудники департамента продолжают проводить рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной парковки. Нарушения фиксируются при помощи комплекса «Дозор МП». Сообщают о фактах парковки на озелененных территориях или детских площадках и горожане. Отправлять обращения нужно через официальный сайт мэрии (http://yuzhno-sakh.ru/#priem), приложив фото нарушителя (с читаемым госномером) и указав адрес, дату и время.
По сообщениям жителей сейчас отрабатываются дворы по ул. Крайней, ул. Украинской, пр. Мира, ул. Больничной, ул. Милицейской, Коммунистическому проспекту. Многие из автовладельцев на фото уже привлекались к административной ответственности, но продолжают парковать машины на прежнем месте.
Напомним, за парковку на газонах, цветниках, пешеходных дорожках, не являющихся элементами дороги, детских и спортивных площадках, площадках для сушки белья (за исключением объектов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома п. 8 ч.1 ст. 21-4 Закона Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской области») предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. При повторном нарушении - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
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