На открытии горы "Парковой" в Южно-Сахалинске запустят фейерверк
12 декабря на горе "Парковой" в Южно-Сахалинске пройдет праздник для сноубордистов и горнолыжников - в этот день состоится открытие спортивного спуска. Жителей и гостей города ждет небольшая развлекательная программа, бесплатное катание и праздничный фейерверк.
В министерстве спорта Сахалинской области сообщили, что склон горы "Парковой" будет работать с 9:00 до 21:00. Церемония открытия состоится в 14:00 с интерактивами, музыкой и розыгрышем призов. В 19:00 небо над снежным спуском украсит разноцветный фейерверк.
На сегодняшний день на "Парковой" заканчивается подготовка основного склона, протяженностью 900 метров и шириной 30 метров. Толщина снежного покрытия составляет порядка 20-30 см, что позволит спортсменам и горожанам комфортно кататься. Искусственный снег на склон сыпали на протяжении двух недель по ночам, затратив около 7000 кубометров воды.
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