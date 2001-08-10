Принято решение о создании Единой дальневосточной авиакомпании до конца 2020 года. Новое предприятие начнет работать на базе авиакомпании «Аврора», которая войдет альянс с региональными авиаперевозчиками. Уже в этом году планируется подписать соответствующее акционерное соглашение.

Такое решение было принято накануне на заседании Совета округа, прошедшем во Владивостоке под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

– В Наблюдательный совет Единой авиакомпании войдут главы всех регионов Дальневосточного федерального округа и представители Правительства РФ. Как назвать новое авиапредприятие решат сами дальневосточники, – сообщил вице-премьер.

Единая авиакомпания создается по поручению Президента РФ с целью повышения транспортной доступности регионов Дальнего Востока, развития местного и межрегионального авиасообщения. Определена маршрутная сеть, разработана финансовая модель организации авиаперевозок в труднодоступные населенные пункты ДФО, разработан механизм объединения авиакомпаний на договорной основе.

– Мы сейчас выкупаем у «Аэрофлота» контрольный пакет акций «Авроры». В этом году вся процедура по оформлению должна завершиться. Задача дальневосточной компании заключается в том, чтобы сделать более доступными населенные пункты, где живут и работают люди. Государство предусматривает субсидирование этих рейсов, – рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

– Такое решение позволит создать единую маршрутную сеть, охватывающую более 500 населенных пунктов, повысить качество обслуживания пассажиров за счет обновления парка воздушных судов, сформировать единую ремонтную, обеспечивающую и обслуживающую инфраструктуру, а также центры подготовки летного состава, – отметил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

В рамках выполнения поручения главы государства по созданию дальневосточной авиакомпании подготовлен перечень удаленных и труднодоступных населенных пунктов (всего их 410), на базе которого сформирована маршрутная сеть из 535 социально значимых маршрутов (435 местных и 100 региональных). Ожидаемый пассажиропоток составит около 2 миллионов человек в год.

Определена примерная потребность в воздушных судах. Для местных перевозок планируется задействовать 186 самолетов, из которых 53 российского производства приобретут до 2025 года.