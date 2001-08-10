После капитального ремонта в поликлинике №6 Южно-Сахалинска открылось педиатрическое отделение. Реконструкция позволила разделить потоки пациентов. Теперь юных сахалинцев принимают в просторных кабинетах, изолированно от взрослых.

Такое решение было принято около года назад, после встречи губернатора Валерия Лимаренко и руководства сахалинского минздрава с жителями планировочного района Луговое.

– По истечении трех месяцев от начала ремонта мы готовы принимать маленьких пациентов в новых условиях. Раньше детское и взрослое отделения были совмещены, это было неудобно. Мы разделили перегородкой первый этаж корпуса на две части. Были сделаны дополнительные, независимые друг от друга, входы в физиоотделение, позволяющие развести потоки пациентов, – рассказал главный врач поликлиники №6 Артем Нагорный.

Педиатрическое отделение полностью укомплектовано и оснащено необходимым оборудованием для проведения физио-, лазеро- и магнитотерапии. Теперь здесь есть отдельная регистратура, гардероб, туалет и колясочная. Ежедневно прием детей ведется на трех педиатрических участках.

– Сейчас созданы комфортные условия и для пациентов, и для медицинских работников. Теперь ничто не мешает проводить медицинские и профилактические осмотры детей, – отметила заведующая педиатрическим отделением Ольга Тушкова.

Кстати, специалист приехала на Сахалин по кадровой программе из Читы. И спустя три года считает этот шаг правильным. Переезд позволил профессионально реализоваться, а остров стал для специалиста родным.

Все три участка полностью укомплектованы медработниками. Но на этом изменения в поликлинике не закончатся. В планах руководства открыть в отделении кабинет неотложной медицинской помощи.