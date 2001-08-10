Тихоокеанское
информационное агентство
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15:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Центр Южно-Сахалинска перекроют завтра в связи с открытием главной ёлки

Центр Южно-Сахалинска перекроют завтра в связи с открытием главной ёлки
Временные ограничения в движении транспорта завтра, 12 декабря введут в центре Южно-Сахалинска. Связаны они с праздничными мероприятиями.
 
В связи с открытием главной елки Сахалинской области завтра с 16.00 до 21.00 на участке Коммунистического проспекта от пр. Мира до ул. Дзержинского будет ограничено движение транспорта.
 
Администрация Южно-Сахалинска сообщает, что на время ограничений городские маршруты №1, 2, 6, 9, 11, 16, 18, 21, 34, 45, 62, 63, 71, 105, 222 и 333 будут объезжать участок Компроспекта через улицы Хабаровскую и Чехова, а далее - согласно маршрута.

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