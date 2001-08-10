Тихоокеанское
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Сахалинский Роспотребнадзор дал советы по выбору сладких новогодних подарков

Сахалинский Роспотребнадзор дал советы по выбору сладких новогодних подарков

Роспотребнадзор по Сахалинской области дал землякам советы по выбору сладких новогодних подарков.

В ведомстве считают, что приобретать подарки нужно в местах организованной торговли (магазины, официальные торговые точки, ярмарки и т.д.).

При выборе новогодних сладких подарков необходимо обращать внимание на маркировку, которая должна быть четкой, читаемой. Информация о наименовании пищевой продукции, сроке годности, условиях хранения, сведениях, позволяющие идентифицировать продукцию должна наноситься на маркировку, удаление которой с нее затруднено, а также упаковка должна быть герметичной, не деформированной.

Особое внимание обращайте при выборе на состав. Ведь сладкий подарок должен быть не только вкусным, но и полезным.

В состав новогодних подарков не должны входить кремовые кондитерские изделия, йогурты, творожные сырки, молочные продукты.

В питании детей не допускается использование кондитерских изделий, содержащих алкоголь, натуральный кофе, карамель, в том числе леденцовую; арахис, жевательные резинки.

"Необходимо отметить, что зефир, мармелад, пастила являются полезными продуктами. В их состав входят только белок и сахар, полностью отсутствует жир. Эти сладости низкокалорийные. Для их производства используют только фруктово-ягодное пюре, белки, сахар, и натуральные загустители. 

Если у ребенка нет аллергии, предпочтение лучше отдать конфетам из шоколада, в котором содержатся полезные для организма микроэлементы, а также кондитерским изделиям, обогащенным микронутриентами (витаминами, полезными микро- и макроэлеминтами)" - говорят в региональном управлении Роспотребнадзора.

Не нужно забывать, что активное потребление конфет в праздники, может привести к серьезному дисбалансу в питании ребенка.

В состав кондитерского набора может входить игрушка. При этом она должна иметь собственную упаковку и маркировку. Пластмассовая игрушка без упаковки может находиться снаружи упаковки пищевого продукта.

Сладкие новогодние можно вернуть или обменять в случае, если они окажутся некачественными (без маркировки, с истекшим сроком годности, имеющим явные признаки недоброкачественности, с нарушением целостности упаковки и т.д.).

Ситуация по обеспечению качества и безопасности кондитерской продукции остается на контроле Роспотребнадзора.

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