На Сахалине создается нефтегазовый индустриальный парк. На территории новой инвестиционной площадки строители возводят административно-бытовой комплекс, производственно-складской цех площадью 1254 квадратных метра, готовят стояночную площадку для тяжелой техники. Ввод в эксплуатацию этих объектов намечен на первый квартал 2021 года.

Заказчик – компания «Айлэнд Дженерал Сервисес» – одно из 13 предприятий, заявивших в начале октября в ходе международной конференции «Нефть и газ Сахалина» о намерении стать резидентом Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Он создается в северной части Южно-Сахалинска на участке в 70 гектаров.

– Сегодня всего пять процентов сервисных работ для предприятий нефтегазовой отрасли региона выполняется на месте, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. – Все остальное – за пределами субъекта Федерации или даже за границей. Поэтому мы привлекаем в нефтегазовый парк компании, которые будут на нашей территории оказывать услуги операторам нефтегазовых проектов. В рамках новой инвестиционной площадки будет создано более 1000 новых рабочих мест, из них около 500 высокопроизводительных. По расчетам, доля сервисных работ в Сахалинской области вырастет до 25 процентов. Благодаря формированию парка, в регионе появятся новые производства, использующие самые современные технологии, вырастет объем налоговых поступлений. И, что очень важно, одновременно снизится зависимость ведущей отрасли экономики от внешних поставок комплектующих и оборудования.

В рамках первой очереди на территории парка, кроме логистического кластера «Айлэнд Дженерал Сервисес», ведется строительство производственно-технической базы компании «Сахалин Энерджи» – оператора проекта «Сахалин-2». На втором этапе при участии «Корпорации развития Сахалинской области» будут построены: объединенный производственный комплекс, складской и офисный комплексы, химический склад, дата-центр, учебный центр, центр корпоративной медицины, а также планируется размещение завода по производству азота. Здесь будут созданы все условия, чтобы сервисные компании могли быстро нарастить мощности существующих производств или развернуть новые. С этой целью в парке будет создана развитая инфраструктура: электроснабжение, отопление и водоснабжение, оптоволоконная линия связи.

– Индустриальный парк расположен на территории опережающего развития «Южная», что дает резидентам возможность использовать льготный налоговый режим и существенно сократить собственные издержки, – перечисляя преимущества Сахалинского нефтегазового индустриального парка, рассказал Данила Ташланов, руководитель проекта и генеральный директор управляющей компании.

– С логистической точки зрения нефтегазовый индустриальный парк находится в очень удобном месте, - сказал генеральный директор «Айлэнд Дженерал Сервисес» Сергей Попсуев. – Рядом проходит железная дорога, а также автодорога Южно-Сахалинск – Оха. Кроме того, в ближайшей доступности расположены крупнейшие порты юга Сахалина – Корсаков и Холмск. Все эти факторы позволяют обеспечить выполнение перевозок для операторов нефтегазовых проектов на высоком уровне, в первую очередь для компании «Сахалин Энерджи», с которой мы сотрудничаем. На территории парка будет производиться обработка и консолидация грузов, поступающих из-за границы или из других регионов России, для дальнейшей эффективной доставки по острову.

Запустив логистический центр, компания «Айлэнд Дженерал Сервисес» обеспечит работой не менее 40 человек.