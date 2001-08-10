На главной сахалинской ёлке 12 декабря зажгут новогодние огни

Южносахалинцев и гостей города ждет встреча с заслуженным артистом России Александром Яцко, звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой, актером театра и кино Ильей Роговым, а также акробатами и артистами балета Light Show.

Зрители увидят театрально-музыкальное представление «Тайна новогодних курантов». Шоу подготовила постановочная группа из Москвы во главе с режиссером Анной Герзон. Год назад они тоже трудились, чтобы открытие главной сахалинской ёлки зарядило праздничным настроением маленьких и взрослых сахалинцев.

В образе главного новогоднего героя предстанет артист Сахалинского театра кукол Александр Маковецкий. На протяжении многих он выступает главным островным Дедом Морозом.

– Праздничное представление завершится в 19:30 торжественным зажжением новогодних огней на главной ёлке Сахалинской области. После чего новогоднее гуляние на площади продолжится. Все желающие смогут остаться на народную дискотеку с участием диджеев и MC, – рассказал Илья Александров – директор Сахалинской областной филармонии, которая традиционно является организатором торжества.

Для маленьких зрителей с 17:30 и до 20:00 развернется игровая площадка с аниматорами, конкурсами и подарками. Все гости праздника смогут запечатлеть себя и своих близких у новогодней фотозоны. В торговых рядах будут продаваться лакомства и горячие напитки.

Отметим, что в целях безопасности Роспотребнадзор рекомендует гостям соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.