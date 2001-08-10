На Сахалине проходит бесплатная вакцинация от вируса папилломы человека

В Сахалинской области началась бесплатная вакцинация для девочек в возрасте 9 – 13 лет против вируса папилломы человека. Пройти вакцинацию можно во всех поликлиниках региона.

Вирус папилломы человека – одна из самых распространенных инфекций, передаваемых половым путем. На сегодняшний день известно порядка 200 типов вирусов, из которых 14 считаются онкогенными, то есть, вызывающими онкологические заболевания. По различным данным, до 99% случаев рака шейки матки являются последствиями хронической ВПЧ-инфекции. В 2019 году в Сахалинской области зафиксировано 743 случая рака шейки матки, что составляет порядка 151 случая на 100 тыс. населения.

Ежегодно увеличивается количество женщин, которым был поставлен данный диагноз, и по прогнозам специалистов, к 2030 году ожидается удвоение заболеваемости. В связи с этим 17 ноября 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила о запуске Глобальной стратегии по элиминации рака шейки матки, основная задача которой – борьба с этим видом онкологических заболеваний посредством увеличения охвата вакцинацией против ВПЧ, внедрения скрининговых программ, а также обеспечения доступа к своевременному качественному лечению.

В Сахалинской области успешно реализовывается бесплатная вакцинация против ВПЧ, которая позволяет привить девочек-подростков в возрасте 9-13 лет. Именно в этом возрасте, до вступления в половую жизнь, вакцинация считается максимально эффективной. Сегодня данная группа пациентов может пройти вакцинацию против ВПЧ, обратившись к врачу первичного звена (педиатру) по месту жительства.